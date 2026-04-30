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MLB》岡本和真連兩天敲關鍵安 擊球初速174公里全場第二快

2026/04/30 08:21

岡本和真。（美聯社）岡本和真。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日籍好手岡本和真今天擊出帶有2分打點的超前安打，加上克萊門特（Ernie Clement）貢獻兩分砲、瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）敲陽春彈，最終藍鳥在主場以8比1擊敗紅襪，這次雙方的3連戰，藍鳥拿到2勝1敗的成績。

紅襪首局靠康崔拉斯（Willson Contreras）的陽春砲先馳得點，但這也是紅襪全場唯一的分數。藍鳥3局下2出局攻占滿壘，岡本和真擊出帶有2分打點的一壘安打，這支安打的擊球初速高達108.2英里（約174.1公里）為全場第二快。下一棒的皮南戈（Yohendrick Pinango）敲安再攻回1分，藍鳥單局拿3分超前比數。

第4局克萊門特敲出兩分砲，第5局藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）敲適時安打、史卓（Myles Straw）的高飛犧牲打，幫助藍鳥單局再拿2分。瓦倫祖拉第8局敲陽春砲追加分數。

藍鳥全場有10安，岡本和真連兩天貢獻1安2打點，賽後打擊率為2成24，整體攻擊指數（OPS）為0.686。重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）單場3安猛打賞、選到1次保送。

藍鳥左投洛爾（Eric Lauer）先發4.1局失1分無關勝敗，右投費雪（Braydon Fisher）後援1.2局無失分摘本季第2勝。藍鳥以14勝16敗排美聯東區第四。

紅襪26歲右投貝洛（Brayan Bello）僅投3.2局失4分，吞本季第4敗，賽後防禦率高達9.12。紅襪隊全場也有9支安打，只靠康崔拉斯的陽春砲拿到分數。此外，紅襪隊近12場吞8敗，目前以12勝19敗居美聯東區墊底。

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