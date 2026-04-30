MLB》持續朝大聯盟邁進！洋基塞揚王牌復健賽5.2局飆3K挨轟

柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）今天迎來第3場復健賽，面對紅襪2A繳出5.2局失3分的表現，正一步步地往大聯盟邁進。

柯爾前3局有個好的開始，面對第1輪打者送出9上9下，但在4局上半2出局後被擊出安打，接下來碰上農場排名第27名的第4棒賈西亞（Johanfran Garcia）重砲開轟，個人本季第1發全壘打就是兩分砲。

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來到5局上，柯爾再次被強大砲火傷害，抓到1出局後被弗格森（Max Ferguson）來一記陽春砲掉分，不過隨後柯爾穩住陣腳，連續解決4名打者，最終在6局上2出局時被換下場，完成今天的投球任務。

柯爾今天投完5.2局，被敲出3支安打（含2轟）失掉3分，送出3次三振且沒有保送，目前在小聯盟已累積3場出賽，總計14.1局送出10K，防禦率4.40，每局被上壘率0.84，不過3場比賽都有被挨轟的情況。

柯爾今天用了60球，其中45球為好球，好球率十分理想，賽後針對此事他表示，今天投出的每個球路沒有出現太多失投，這點還不錯，「我對今天的變速球蠻滿意的，掉的軌跡和進壘點都非常好，可以說是目前為止最好的一次。」

2023年榮獲生涯首座塞揚獎的柯爾，在去年季前的春訓階段宣告動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）整季報銷，直到今年才重返投手丘，對於這段時間日復一日的復原與出賽，他說：「雖然這看起來就是一直在做重複的事情，但這就是重點，如果恢復狀況不如預期，我們是沒有多餘時間可以再多拖一天的，你就是得上場表現自己。」

柯爾繼續補充道：「我是很想趕快回到大聯盟，但我現在必須打好一個穩固的基礎，我才能站上去、進入自己的節奏、並把該做的事情做好，即使有時候放空時會希望自己正在對上遊騎兵，但我還是很容易專注在自己該做的事情上。」

該場比賽除了柯爾外，金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）也以2棒游擊手之姿同場出賽，他今天4打數繳出雙安表現，目前在小聯盟的打擊率來到.303，進攻指數（OPS）.718，另一位王牌左投羅冬（Carlos Rodón）也將在明天進行第2場復健賽。

Gerrit Cole's third rehab start is in the books:



5.2 IP, 3 H, 3 ER, 2 HR, 0 BB, 3 SO, 60 P pic.twitter.com/d09aLjES4E — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） April 29, 2026

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