MLB》道奇13連戰吞7敗、火力降溫 教頭坦言打線狀況不佳

大谷翔平被觸殺出局。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場獲得3次保送，包含1次敬遠。道奇最後以2比3敗給馬林魚，這次的3連戰以1勝2敗輸掉系列賽。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，球隊打線近期的低迷，與4月初那段高得分的火力表現大相徑庭。

道奇此戰全場有7支安打，比對手多1安，但整場得點圈共11打數僅2安，留下9個殘壘成敗因。其中，道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）全場5支0，包含9局下擊出再見雙殺打，賽後打擊率降至2成59。

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「我不認為我們整體的揮棒像開季那樣好。」羅伯斯說，「過去10天，打線就是沒有串聯起來。我們沒能在關鍵時刻敲出需要的安打。球季很長，你當然希望每個人有很棒的開局，但現在有不少選手的表現還沒有達到他們以往的水準。」

佛里曼坦言，「我們全隊正處於低潮期，幸好我們擁有非常優秀的投手群，這正是我們現在能撐住局勢的關鍵。投手們的表現簡直不可思議，是他們讓我們在每場比賽都保有獲勝的機會。但就打線而言，過去這幾場比賽確實沒能發揮我們預期的水準。」

道奇結束近期的13連戰，這段期間打出6勝7敗的成績。道奇明天休兵一天後，後天起展開客場6連戰，分別面對紅雀隊和太空人。

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The @Marlins win the game AND the series pic.twitter.com/UNkM2FKCj3 — MLB （@MLB） April 29, 2026

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