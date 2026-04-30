自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇13連戰吞7敗、火力降溫 教頭坦言打線狀況不佳

2026/04/30 09:12

大谷翔平被觸殺出局。（美聯社）大谷翔平被觸殺出局。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場獲得3次保送，包含1次敬遠。道奇最後以2比3敗給馬林魚，這次的3連戰以1勝2敗輸掉系列賽。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，球隊打線近期的低迷，與4月初那段高得分的火力表現大相徑庭。

道奇此戰全場有7支安打，比對手多1安，但整場得點圈共11打數僅2安，留下9個殘壘成敗因。其中，道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）全場5支0，包含9局下擊出再見雙殺打，賽後打擊率降至2成59。

「我不認為我們整體的揮棒像開季那樣好。」羅伯斯說，「過去10天，打線就是沒有串聯起來。我們沒能在關鍵時刻敲出需要的安打。球季很長，你當然希望每個人有很棒的開局，但現在有不少選手的表現還沒有達到他們以往的水準。」

佛里曼坦言，「我們全隊正處於低潮期，幸好我們擁有非常優秀的投手群，這正是我們現在能撐住局勢的關鍵。投手們的表現簡直不可思議，是他們讓我們在每場比賽都保有獲勝的機會。但就打線而言，過去這幾場比賽確實沒能發揮我們預期的水準。」

道奇結束近期的13連戰，這段期間打出6勝7敗的成績。道奇明天休兵一天後，後天起展開客場6連戰，分別面對紅雀隊和太空人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中