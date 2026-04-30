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MLB》菅野智之5.1局無失分收本季第3勝 成本季旅美日本投手最多

2026/04/30 09:59

菅野智之。（美聯社）菅野智之。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯日本36歲投手菅野智之今天交出5.1局無失分好投，加上洛磯全場敲出15安，最終洛磯在客場以13比2輕取國聯中區龍頭紅人，菅野智之收本季第3勝，也是今年開季至今最多勝的旅美日本投手。

菅野智之開賽先送出三振後，被敲安、並讓對手盜上二壘，2出局後紅人打者史都華（Sal Stewart）敲出中間方向內野安打，紅人二壘跑者麥可連（Matt McLain）衝本壘遭觸殺出局。

第2局菅野智之先投出保送、被敲安，讓對手攻占一、二壘，菅野智之連續解決3人化解危機。從第3局至第5局，只投出1次保送，兩度上演3上3下。菅野智之續投第6局，先被敲安、投出保送，菅野讓史都華敲飛球出局後，就被換下場。接替的隊友力保不失分。

總計菅野智之主投5.1局被敲4安，沒有失分，賞2次三振、丟3次保送，賽後防禦率降至2.84，另出現1次投球超時，全場最快投到93英里（約149.6公里）。

菅野智之收本季先發6場拿到3勝，是本季旅美日本投手最多，比道奇隊的大谷翔平、山本由伸，以及小熊左投今永昇太的2勝還多。

洛磯打線全場有15支安打，古德曼（Hunter Goodman）單場3安猛打賞，包含2發全壘打，進帳3分打點。蘇利文（Brett Sullivan）也是3安3打點。洛磯收下近5戰第4勝，目前以14勝17敗排國聯西區第四。

紅人先發左投威廉森（Brandon Williamson）僅投3局失4分，吞本季第3敗。紅人仍以19勝11敗居國聯中區龍頭。

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