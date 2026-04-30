MLB》台灣怪力男李灝宇整場坐板凳！ 大聯盟最強球隊再見轟逆轉老虎

李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天交手勇士，「台灣怪力男」李灝宇整場坐板凳。勇士9下敲出再見轟，終場4：3逆轉，奪下3連勝。

李灝宇昨天有長打表現，但今天勇士派出右投瑞奇（JR Ritchie）出馬，因此李灝宇未獲得先發機會，比賽後段也無緣亮相。

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老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）雖然首局就被突破，挨了一發2分砲，但之後未再丟分，完成7局優質先發退場，送出7K，此戰無關勝敗。

老虎2上靠著麥戈尼格（Kevin McGonigle）適時安打，以及勇士牽制失誤，追成2：2平手。3上格林（Riley Greene）敲陽春砲超前比數，並一路保持3：2領先至9上結束。

老虎38歲終結者簡森（Kenley Jansen）9局下登板，結果被歐森（Matt Olson）打出再見2分砲砸鍋，他吞下賽季第2敗，防禦率高達6.14。

勇士拿下3連勝，目前戰績22勝9敗，傲視全聯盟。

MATT OLSON SENDS THE FANS HOME HAPPY pic.twitter.com/sTIEs3SoQp — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） April 30, 2026

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