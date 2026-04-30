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MLB》菊池雄星左肩緊繃投2局就下場 賽後坦言：上一場就有了...

2026/04/30 09:56

菊池雄星。（法新社）菊池雄星。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯天使日本左投菊池雄星今天先發對戰芝加哥白襪，但早早就因傷退場休息，自己也在賽後坦言，傷勢早在上一場就曾發生過。

菊池雄星今天只完成2局投球，就因左肩緊繃提前退場，被敲出2支安打沒有失分，送出1次三振與1次保送，直球均速來到94.2英里（約151.6公里）。

天使今天以2：3不敵白襪，苦吞近期6連敗，賽後菊池雄星提到退場的原因，他表示自己在上一場面對皇家的比賽就有一點緊繃的感覺，不過他強調只有在「投速球」時才會發生，「當我第1局投速球的時候我就感覺有點緊緊的，我上一場投速球的時候就有發生，但狀況很輕微。這和先前都是一樣的情況，只是今天發生首局而已，雖然我也能硬撐下去，但我不想冒任何風險，所以我選擇退場休息。」

根據數據網站《Baseball Savant》顯示，菊池雄星第1局的直球均速來到94.9英里（約152.7公里），但來到第2局就降到92.8英里（約149.3公里），對此天使隊總教練鈴木清（Kurt Suzuki）也坦言當時有發現，也不想冒任何的風險，「我們會讓他去做檢查，看他的身體的感覺如何以及狀態，明天再重新評估傷勢。」

菊池雄星開季至今的表現並不出色，目前7場的出賽，31局的投球中雖送出33次三振，戰績0勝3敗，防禦率5.81。

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