MLB》太扯了！紅雀外野手縱身一躍沒收再見轟 超美技氣走海盜

丘奇在9局下半沒收海盜可能形成的再見全壘打，幫助紅雀驚險奪勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客海盜主場的紅雀，在最後半局靠著左外野手丘奇（Nathan Church）上演沒收再見全壘打的驚奇美技，幫助球隊以5：4氣走海盜，4連戰的前3場比賽都由紅雀取勝。

紅雀在3局上半靠著保送與韋瑟霍特（JJ Wetherholt）的長打先馳得點，5局上再由伯勒森（Alec Burleson）相中錢德勒（Bubba Chandler）的紅中滑球掃出中左外野形成兩分砲持續得分，不過下個半局海盜也有所回應，首名打者霍維茲（Spencer Horwitz）砲轟帕蘭特（Andre Pallante）追回1分。

請繼續往下閱讀...

比賽來到7局上半，紅雀憑藉赫雷拉（Iván Herrera）與沃克（Jordan Walker）的安打灌進2分，然而海盜7局下也有約克（Nick Yorke）滿壘建功帶回2分打點，甚至8下還再添得分數，讓雙方分差僅剩1分差距。

9局下半，紅雀派出韓裔火球終結者歐布萊恩（Riley O'Brien）試圖關門，解決第1位打者後被敲安上壘，但隨後也飆出三振形成兩出局。

最後歐布萊恩面對到岡薩雷茲（Nick Gonzales），投出紅中偏高90.2英里（約145.2公里）滑球被逮中，眼看就要幫助海盜拿下勝利，沒想到丘奇最後縱身一躍沒收這顆飛球，讓可能的再見全壘打形成再見美技接殺，也讓投手丘上的歐布萊恩高舉雙手、表情一臉不可置信。

岡薩雷茲的這顆深遠飛球，擊球出速來到97.8英里（約157.4公里），飛行距離373英尺，仰角來到34度，根據數據網站《Baseball Savant》顯示，這顆球在海盜、金鶯與遊騎兵的主場以外的球場都有辦法形成全壘打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法