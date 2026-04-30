自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》拒絕遭淘汰！ 坎寧安砍新高45分助活塞保一線生機

2026/04/30 10:34

坎寧安。（美聯社）坎寧安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，陷入淘汰邊緣的東部龍頭活塞，今天靠一哥坎寧安（Cade Cunningham）砍下季後賽生涯單場最高的45分，幫助活塞以116比109擊敗魔術，活塞把系列賽扳成2比3，保有一線生機。

坎寧安第二節獨拿20分，幫助活塞隊上半場一度握有17分領先，但魔術前鋒班切羅（Paolo Banchero）單節也貢獻12分，半場打完活塞以66比60領先。坎寧安在第三節獨得10分，前三節完活塞以89比79領先。

活塞第四節初一度領先13分，但班切羅在該節狂拿18分，包含剩下最後1分04秒投進三分球，讓魔術隊追至3分差。坎寧安在最後剩下32秒砍進中距離跳投，魔術隊也發生進攻犯規，讓活塞順利收下勝利。

坎寧安全場23投13中、外加14罰全進，砍下45分是活塞隊季後賽隊史新高紀錄，另有5次助攻、4籃板，發生6次失誤。老將哈里斯（Tobias Harris）貢獻23分8籃板，羅賓森（Duncan Robinson）、中鋒杜蘭（Jalen Duren）各拿12分。

魔術隊方面，班切羅砍下45分也是季後賽生涯單場新高，另有9籃板，但他全場12罰僅5中，發生6次失誤。布拉克（Anthony Black）替補出發拿19分是生涯季後賽新高，貝恩（Desmond Bane）18分，蘇格斯（Jalen Suggs）10分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中