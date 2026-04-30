NBA季後賽》拒絕遭淘汰！ 坎寧安砍新高45分助活塞保一線生機

坎寧安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，陷入淘汰邊緣的東部龍頭活塞，今天靠一哥坎寧安（Cade Cunningham）砍下季後賽生涯單場最高的45分，幫助活塞以116比109擊敗魔術，活塞把系列賽扳成2比3，保有一線生機。

坎寧安第二節獨拿20分，幫助活塞隊上半場一度握有17分領先，但魔術前鋒班切羅（Paolo Banchero）單節也貢獻12分，半場打完活塞以66比60領先。坎寧安在第三節獨得10分，前三節完活塞以89比79領先。

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活塞第四節初一度領先13分，但班切羅在該節狂拿18分，包含剩下最後1分04秒投進三分球，讓魔術隊追至3分差。坎寧安在最後剩下32秒砍進中距離跳投，魔術隊也發生進攻犯規，讓活塞順利收下勝利。

坎寧安全場23投13中、外加14罰全進，砍下45分是活塞隊季後賽隊史新高紀錄，另有5次助攻、4籃板，發生6次失誤。老將哈里斯（Tobias Harris）貢獻23分8籃板，羅賓森（Duncan Robinson）、中鋒杜蘭（Jalen Duren）各拿12分。

魔術隊方面，班切羅砍下45分也是季後賽生涯單場新高，另有9籃板，但他全場12罰僅5中，發生6次失誤。布拉克（Anthony Black）替補出發拿19分是生涯季後賽新高，貝恩（Desmond Bane）18分，蘇格斯（Jalen Suggs）10分。

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