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SBL》停權教練團成員場邊叫囂、辱罵裁判 總冠軍賽將加派保全

2026/04/30 10:24

板橋體育館。（資料照，記者陳志曲攝）板橋體育館。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕SBL和WSBL總冠軍賽今天在板橋體育館點燃戰火，籃協指出，近日賽事出現場邊人士叫囂、辱罵裁判，為維護場上秩序，將在總冠軍賽期間加派保全人員進駐賽場，保護裁判和維持球場秩序。

籃協表示，SBL賽事近日出現場邊人士叫囂、辱罵裁判情況，而該人士係正在處分停權的教練團成員之一，為維護SBL籃球比賽場上秩序與清淨之環境，是中華民國籃球協會（以下簡稱本協會）不容推脫之責任與義務，自即日起，於SBL總冠軍賽期間 ，本協會將加派保全人員進駐賽場，加強保護執法裁判之人身安全，並維持球場公平之秩序。

場邊人士之脫序行為，如造成裁判心生畏懼，可能涉及刑法恐嚇相關刑責，本協會將尊重受辱裁判之提告權利，支持其訴諸司法判斷，並提供相關影片、裁判報告書及證人之陳述供檢警參考之依據，以維持籃球界的清淨與公平之初衷。

SBL裁判皆為領有A級裁判證照 、執法經驗豐富之專業人士，為比賽之公平正義，不容外界任意懷疑污衊，本協會必定全力支持裁判，並與裁判站在同一陣線，打擊不法之行為。同時，如查出不良言行之場邊人士，若具有球隊職員或中華民國籃球協會會員之身分，必將儘速召開紀律委員會，依規定從嚴處分。

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