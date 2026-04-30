MLB》索托開轟無用！大都會狂掉14分吞第20敗 戰績全大聯盟最爛

馬奈亞（中）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季狀況欠佳的大都會，雖然當家強打索托（Juan Soto）擊出一發陽春砲，但投手群崩盤，最終大都會在主場以2比14慘敗國民。大都會吞本季第20敗、勝率僅3成33，都是全大聯盟最糟。

國民隊首局靠適時安打和滾地球護送拿到2分，索托在第3局擊出陽春砲，這是他本季第3轟。

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但第4局大都會先發左投皮特森遇到亂流，1出局後投出保送，被敲2安失掉1分，接著先後投出2次保送再掉1分，讓皮特森因此被換下場。接替的左投馬奈亞（Sean Manaea）先投出觸身球失1分，國民豪斯（Brady House）擊出滿貫砲，幫助國民單局灌進7分。

國民隊第6局再拿1分，第7局再追加3分，最終國民收下近4戰第3勝，目前以14勝17敗排國聯東區第三。

皮特森僅投3.2局狂掉7分，吞本季第4敗，賽後防禦率為6.53。馬奈亞後援2.2局失6分。大都會輸球後，近19戰輸掉16場，目前以10勝20敗居全大聯盟墊底。

Brady House GRAND SLAM!



It's a 7-run inning for the @Nationals! pic.twitter.com/lgCTGFhPs9 — MLB （@MLB） April 30, 2026

豪斯。（美聯社）

索托。（美聯社）

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