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NBA季後賽》施洛德末節11分助騎士逆轉暴龍 以3：2率先聽牌

2026/04/30 11:09

施洛德。（美聯社）施洛德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，騎士後衛施洛德（Dennis Schroder）第四節獨拿11分，全場貢獻19分，加上中鋒莫布里（Evan Mobley）投進關鍵三分、全場拿到23分，最終騎士隊在主場以125比120擊敗暴龍，騎士隊在系列賽取得3比2的聽牌優勢。

騎士隊上半場打完以67比74落後，易籃後莫布里單節拿10分，前三節打完騎士隊追至100比103。末節騎士隊連拿8分超前比數，加上暴龍隊該節前11次出手全部落空，單節28投僅7中拿17分。而騎士隊該節前11次出手投進7球，單節19投9中，讓騎士隊完成逆轉秀。

騎士隊方面，莫布里拿23分9籃板，「大鬍子」哈登（James Harden）也交出23分、9籃板、5助攻的表現。一哥米契爾（Donovan Mitchell）拿19分，替補出發的施洛德拿19分。

暴龍隊以巴瑞特（RJ Barrett）25分12籃板最佳，華特（Ja'Kobe Walter）20分，希德（Jamal Shead）替補出發拿18分，巴恩斯（Scottie Barnes）17分11助攻，中鋒博爾特（Jakob Poeltl）14分9籃板。

此外，暴龍明星前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）因右腳跟發炎，讓他在第二節提前退場，留下1分2助攻1籃板的表現。

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