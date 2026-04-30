自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》歷史留名！大聯盟名將之子上演「完全打擊」創隊史首見

2026/04/30 11:30

D.瓊斯上演完全打擊，寫隊史第1人。（圖片擷取自響尾蛇2A官方X）D.瓊斯上演完全打擊，寫隊史第1人。（圖片擷取自響尾蛇2A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇小聯盟2A的大聯盟名將瓊斯（Andruw Jones）之子D.瓊斯（Druw Jones），在面對到運動家2A的比賽達成「完全打擊」成就，幫助球隊以10：2大勝對手。

D.瓊斯今天先發鎮守中外野打第1棒，雖然首打席擊出滾地球出局，但在3局上半打出右半邊方向的深遠飛球形成三壘安打，也幫助球隊打回1分，並隨後靠著隊友高飛犧牲打回到本壘。

比賽來到5局上半，D.瓊斯第3打席再度把握機會，擊出一壘安打延續攻勢，最終仍順利靠著隊友敲安回來得分，6局上更是保持火燙手感擊出平飛二壘安打，然而不僅如此，8上面對到投手邁爾斯（Mitch Myers）的內角球，一棒炸出中右外野的全壘打牆外，達成「完全打擊」，成為響尾蛇2A隊史首位完成的選手。

D.瓊斯是目前響尾蛇農場排名第16的新秀，上個月初也代表荷蘭參加世界棒球經典賽，今年開季首度來到2A，至今累計19場出賽，敲出16支安打並選到13次保送，吞下30次三振，打擊三圍.229/.345/.343，外帶1轟與7分打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中