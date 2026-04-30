MiLB》歷史留名！大聯盟名將之子上演「完全打擊」創隊史首見

D.瓊斯上演完全打擊，寫隊史第1人。（圖片擷取自響尾蛇2A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇小聯盟2A的大聯盟名將瓊斯（Andruw Jones）之子D.瓊斯（Druw Jones），在面對到運動家2A的比賽達成「完全打擊」成就，幫助球隊以10：2大勝對手。

D.瓊斯今天先發鎮守中外野打第1棒，雖然首打席擊出滾地球出局，但在3局上半打出右半邊方向的深遠飛球形成三壘安打，也幫助球隊打回1分，並隨後靠著隊友高飛犧牲打回到本壘。

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比賽來到5局上半，D.瓊斯第3打席再度把握機會，擊出一壘安打延續攻勢，最終仍順利靠著隊友敲安回來得分，6局上更是保持火燙手感擊出平飛二壘安打，然而不僅如此，8上面對到投手邁爾斯（Mitch Myers）的內角球，一棒炸出中右外野的全壘打牆外，達成「完全打擊」，成為響尾蛇2A隊史首位完成的選手。

D.瓊斯是目前響尾蛇農場排名第16的新秀，上個月初也代表荷蘭參加世界棒球經典賽，今年開季首度來到2A，至今累計19場出賽，敲出16支安打並選到13次保送，吞下30次三振，打擊三圍.229/.345/.343，外帶1轟與7分打點。

DRUW JONES CYCLE



The @Dbacks prospect becomes the first @sodpoodles player to notch the milestone! pic.twitter.com/5U9ubTtIga — Minor League Baseball （@MiLB） April 30, 2026

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