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中職》當年國家隊落選意志消沉 王伯洋深受莊陳仲敖刺激人生逆轉勝

2026/04/30 11:32

王伯洋。（資料照，記者廖耀東攝）王伯洋。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕26歲的味全龍左投王伯洋，青少棒時期差一步就能入選U15國家隊，落選後意志消沉，過一天算一天，直到大學看到莊陳仲敖投球深受震撼，決心奮發圖強，無奈投入中職選秀落榜，後與龍隊簽下自主培訓合約，苦熬923天終於在今年開季前升格正式球員，開季至今王伯洋是龍軍牛棚唯一左投，出賽5場共投3.2局無失分，拿下1次中繼成功，每局被上壘率0.55，表現不俗。

王伯洋天生左撇子，由於隊友清一色都是右手傳球，他也依樣畫葫蘆用右手，有一天教練建議，「左手傳球比較有優勢。」他決定重回「老本行」改用左手丟球。

到了龜山國中畢業前夕，王伯洋進入U15亞洲青少棒20人培訓名單，最終18人正選名單出爐，他和王博玄成了唯二落選的培訓隊選手，2015年在日本靜岡舉行的U15亞洲青少棒賽台灣隊奪冠完成三連霸，江坤宇、林靖凱、戴培峰、胡冠俞、林逸達都是冠軍國手。

「真的很失望，從落選那一天開始，我打球心態就是過一天算一天。」王伯洋國中畢業後，為了有更多出賽機會而選擇就讀壽山高中，但沒入選U15國家隊的不甘心，他沒有轉化成奮發向上的動力，反而成了阻力意志消沉，渾渾噩噩度日子，高中畢業回到故鄉就讀台東大學依舊沒起色，高中、大學教練多次說重話試圖刺激他也枉然。

有一次台東大學對戰國體大，對方推出莊陳仲敖先發，王伯洋看了驚為天人，「我跟莊陳同一屆，他高中瘦瘦的，投球感覺還好，當時實力應該跟他差不多，沒想到他大學進步這麼多，球速飆到150公里，身材練得好壯，根本就是洋投等級，再看看自己，跟高中投手沒兩樣，心想怎麼跟他差這麼多。」

完全被莊陳仲敖刺激到了，自此，王伯洋開始奮發圖強，他說，每天提早來球場練習，隊友在休息，他就找時間多練，沒事就鑽研棒球知識，為自己的未來做打算。

王伯洋大學時期曾到綺麗珊瑚成棒隊實習，他說，這支球隊選手多半時間在公司工作，可能一週只有半天練球時間，薪水又少，真的非常辛苦，「但他們是我看過對棒球最有熱情的一群人，即使環境不好，還是非常珍惜能打球的日子，因為他們知道這可能是棒球生涯最後一站。」

王伯洋在綺麗珊瑚成棒隊表現不錯，後來被新北市成棒隊吸收，為了精進球技，他透過經紀公司介紹到一家私人訓練中心練功，每週2、3天從桃園搭火車到台中練習，除了強化身體素質，也學會用髖部發力投球，2023年他參加中職測試會，飆速144公里，自認是從小到大表現最好的一次，無奈名落孫山，讓他備感挫折。

後來龍隊向王伯洋遞出橄欖枝，同年9月簽下自主培訓合約，他說，選秀落榜與其說沮喪，不如說不甘心，每天起床都跟自己對話，「我可以的！」

2024年王伯洋在二軍出賽23場共投28局，防禦率2.57，帳面成績不俗，但季後卻無緣升格正式球員，他透露，原本以為可以升正式，只是事與願違，教練團的用意應該是要多觀察、多磨練，把馬步扎穩，否則還沒準備好就進職棒，一但被打爆，心態很容易崩盤。

果然，2025年二軍賽王伯洋原本投得虎虎生風，季中開始遭遇撞牆期，防禦率從6月底的2.50，一路暴漲到球季結束的4.85，這一季他在二軍出賽35場共投29.2局，投得跌跌撞撞，也讓他體認職棒真的不簡單，從失敗中學習到更多，這也是教練團不讓他這麼早升正式的考量。

今年開季前王伯洋終於升格龍隊正式球員，這一刻等了923天，期間由於收入微薄，他將物質慾望降到最低，能不出門就待在家裡，家人少不了金援幫助他度過難關。回首來時路，王伯洋說，初登板非常開心，努力終於有了回報，就像大學教練說的，「你有沒有付出，結果是不會騙人的。」

王伯洋想以自己的例子告訴後輩，其實打棒球不一定要進名校才有機會，能否成功，心態絕對擺在第一位，這一路走來跌跌撞撞，但只要突破一堵又一堵高牆，會發現自己又更進化，變得不一樣了。

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