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NBA季後賽》詹皇25分、里維斯回歸都沒用 火箭擊敗湖人成功續命

2026/04/30 12:57

詹姆斯。（法新社）詹姆斯。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽陷入1：3落後的火箭今天背水一戰，全隊5人得分上雙，史密斯（Jabari Smith Jr.）攻下全隊最高22分，率隊以99：93擊敗湖人，系列賽追成2：3，他們也成為史上第16支在0：3情況下逼出第6戰的隊伍。

系列賽取得3：1領先的湖人今天力拚關門，之前因傷缺席的「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）傷癒回歸，為紫金大軍再添人手，而杜蘭特（Kevin Durant）因踝傷缺陣。

湖人開賽打出14：9攻勢，但火箭很快反擊，第2節芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、史密斯連續命中三分球迎頭趕上，再靠著謝波德（Reed Sheppard）超前，展開拉鋸。這節尾聲湖人失誤增加，讓火箭有機會稍微擴大優勢，半場打完暫時以51：47領先。

易籃後，火箭一度取得雙位數優勢，但湖人靠著詹姆斯（LeBron James）、艾頓（Deandre Ayton）輪流發揮迎頭趕上，只是在末節開局被火箭連續投進三分球，雙方回到雙位數差距。不過，湖人在八村壘、艾頓帶領下回到個位數落後，比賽仍有懸念，在最後2分多鐘詹姆斯殺出上籃得分，湖人縮小到5分內差距。

眼看湖人持續追擊，謝波德飆進三分球後又成功抄截並灌籃，助隊止血，湖人也沒把握後續進攻機會，只能眼看對手將戰線延長。

火箭史密斯今天繳出全隊最高22分、7籃板，伊森（Tari Eason）18分次之；湖人方面，詹姆斯飆出全場最高26分，今天復出的里維斯貢獻22分、6助攻，艾頓繳出18分、17籃板，但全隊出現15次失誤，團隊三分球命中率僅26%，種下敗因。

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