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MLB》大谷不在榜上！大聯盟公布最新強打排名 太空人重砲位居首位

2026/04/30 14:06

阿瓦瑞茲。（資料照，美聯社）阿瓦瑞茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網撰文公布目前最新的強打排名，其中休士頓太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）被列在第1名行列。

位居排名首位的阿瓦瑞茲目前的打擊三圍（打擊率/上壘率/長打率，.355/.463/.736）與加權得分創造值（wRC+，219）都名列前茅，此外他的預期長打率（xSLG）高達.823，超過第2名的洛杉磯天使當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）許多，而他目前11發全壘打也排在聯盟第3名。

排在阿瓦瑞茲之後的則是紐約洋基MVP球星賈吉（Aaron Judge），「法官」在剛開季幾場比賽的成績並不突出，但如今已經慢慢開始找回手感，甚至今天的比賽前還一度連3場開轟，此外，他也是目前大聯盟其中1位敲出3發擊球初速破112英里（約180.2公里）全壘打的選手，另外3位分別是伍德（James Wood）、村上宗隆與萊利（Luke Raley），而他現在12支全壘打與村上並列第1。

第3名則是賈吉的隊友萊斯（Ben Rice），他今年目前為止打出爆炸性的成績，進攻指數（OPS）高達1.157僅次於阿瓦瑞茲，10發全壘打也與多位重砲並列第4，此外，萊斯打擊出色的主因在於他不容易追打壞球，追打率（Chase%）19.9排在聯盟PR94，面對好球帶內的球路長打率也高達.877，表現十分驚人。

第4到第10名依序為天使楚奧特、道奇馬恩西（Max Muncy）、白襪村上宗隆、勇士歐森（Matt Olson）、老虎麥戈尼格（Kevin McGonigle）、紅人史都華（Sal Stewart）與國民伍德，此外官網也寫道，時常暫居排行榜第1的道奇日本二刀流球星大谷翔平，因在打擊端出現些許下滑而未能入列。

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