自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

亞太棒球場爆「第5組傷者」議員質疑照明不佳釀傷

2026/04/30 14:38

南市議員李宗霖質詢亞太棒球場照明不足，促市府全面改善。（南市議員李宗霖服務處提供）南市議員李宗霖質詢亞太棒球場照明不足，促市府全面改善。（南市議員李宗霖服務處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議員李宗霖今（30）日在市議會質詢體育局時指出，亞太成棒主球場啟用後爭議不斷，近期更傳出散場動線照明不足導致球迷跌倒受傷事件，顯示場館基本安全設施仍有明顯缺失，要求市府立即全面檢討改善。

體育局長陳良乾答詢回應，雖未掌握該個案，但已接獲相關反映，將加強改善外圍轉角及散場動線照明。體育局運動設施科代理科長黃柏源則說明，停車場景觀燈賽後會立即開啟，考量節電與人流狀況，約午夜12點關閉，但關閉前仍維持基本照明。

李宗霖表示，有民眾陳情指出，其72歲父親於4月25日賽後，從一壘側離場行經停車場時，因現場光線昏暗、未能辨識地面障礙物而絆倒受傷，造成臉部與膝蓋擦挫傷，送醫治療，更在急診室聽到其他球迷提及「這已是第5組傷者」情況，顯示並非單一事件。

除照明問題外，李宗霖也指出，日前因雨延賽時，場內出現人工舀水排除積水情形，凸顯排水系統及場地維護不足。他要求管理單位落實雨前清理水溝與紅土維護，並強化對廠商履約監督。

陳良乾坦言，場地維護確有疏失，已要求管理單位於降雨前完成清理，並建立每月至少1次清潔機制及紀錄。另止滑條部分則已在簽辦中。

李宗霖強調，亞太棒球場為市民重要公共資產，市府應正視連串安全疑慮，儘速提出改善方案與期程，確保場館安全與使用品質。

球迷受傷診斷證明。（南市議員李宗霖服務處提供）球迷受傷診斷證明。（南市議員李宗霖服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中