亞太棒球場爆「第5組傷者」議員質疑照明不佳釀傷

南市議員李宗霖質詢亞太棒球場照明不足，促市府全面改善。（南市議員李宗霖服務處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議員李宗霖今（30）日在市議會質詢體育局時指出，亞太成棒主球場啟用後爭議不斷，近期更傳出散場動線照明不足導致球迷跌倒受傷事件，顯示場館基本安全設施仍有明顯缺失，要求市府立即全面檢討改善。

體育局長陳良乾答詢回應，雖未掌握該個案，但已接獲相關反映，將加強改善外圍轉角及散場動線照明。體育局運動設施科代理科長黃柏源則說明，停車場景觀燈賽後會立即開啟，考量節電與人流狀況，約午夜12點關閉，但關閉前仍維持基本照明。

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李宗霖表示，有民眾陳情指出，其72歲父親於4月25日賽後，從一壘側離場行經停車場時，因現場光線昏暗、未能辨識地面障礙物而絆倒受傷，造成臉部與膝蓋擦挫傷，送醫治療，更在急診室聽到其他球迷提及「這已是第5組傷者」情況，顯示並非單一事件。

除照明問題外，李宗霖也指出，日前因雨延賽時，場內出現人工舀水排除積水情形，凸顯排水系統及場地維護不足。他要求管理單位落實雨前清理水溝與紅土維護，並強化對廠商履約監督。

陳良乾坦言，場地維護確有疏失，已要求管理單位於降雨前完成清理，並建立每月至少1次清潔機制及紀錄。另止滑條部分則已在簽辦中。

李宗霖強調，亞太棒球場為市民重要公共資產，市府應正視連串安全疑慮，儘速提出改善方案與期程，確保場館安全與使用品質。

球迷受傷診斷證明。（南市議員李宗霖服務處提供）

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