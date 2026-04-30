籃球》苗中85校慶首屆HBL冠軍回歸 揭逆襲奪冠故事

台灣職業籃球大聯盟台北台新戰神執行長黃萬隆（右）為奪下首屆HBL冠軍的苗栗高中籃球隊長，與昔日教練林增福妻子陳念慈（中）、助理教練陳雲錦（左）回母校祝賀。（圖由客發中心提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗高中喜迎85週年校慶，攜手客委會客發中心舉辦「苗籽精神—山城籃球故事校園巡展」。其中，首屆HBL冠軍的苗中男籃隊成員，今（30）日也回娘家分享當年奪冠歷程，傳承客家硬頸精神，並揭露當年「客語傳達戰術」逆襲奪冠故事。

1988年首屆HBL（高中籃球聯賽），苗栗高中男籃隊當時在教練林增福帶領下，在缺乏資源的情況下擊敗眾多私立名校奪冠。曾帶領松山高中「綠色神盾」奪得6座HBL冠軍，現任台灣職業籃球大聯盟臺北台新戰神執行長黃萬隆，就是當年球隊隊長。

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黃萬隆分享當年球隊為了籌措經費擺攤販售土雞與橘子的經歷，及賽場上以客語傳達戰術、出奇制勝的趣聞。（圖由客發中心提供）

此外，醒吾科大學務長暨籃球隊教練王金城、在母校擔任籃球教練的國家隊中鋒賴國弘等，也是該屆選手。昔日隊友回娘家與林增福妻子陳念慈、助理教練陳雲錦共同祝賀母校生日快樂。

黃萬隆也分享當年在賽場上以客語傳達戰術、出奇制勝的趣聞，以及球隊憑藉不服輸的硬頸精神一路打拚的艱辛歷程，勉勵苗中新生代籃球隊球員。

苗栗高中校長巫正成指出，校慶結合展覽並導入AR、VR籃球體驗，讓學生透過科技感受籃球魅力。展覽期間也將結合課程與活動，讓更多師生認識並傳承這段珍貴的籃球文化。

客發中心主任謝勝信表示，苗栗高中是地方籃球發展的重要基地，此次展覽不僅呈現山城籃球歷程，更強調客家子弟在艱困環境中努力奮鬥的精神，期盼透過巡展深化青年對在地文化的認同。

國立苗栗高中喜迎85週年校慶，攜手客委會客發中心舉辦「苗籽精神—山城籃球故事校園巡展」。（圖由客發中心提供）

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