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台中德芙蘭國小榮獲全國棒球冠軍 部落放鞭炮慶祝

2026/04/30 16:04

德芙蘭國小少棒隊榮獲114學年度國小棒球運動聯賽軟式組全國賽總冠軍。（和平區公所提供）德芙蘭國小少棒隊榮獲114學年度國小棒球運動聯賽軟式組全國賽總冠軍。（和平區公所提供）

〔記者歐素美／台中報導〕德芙蘭國小少棒隊昨榮獲114學年度國小棒球運動聯賽軟式組全國賽總冠軍，車隊返回部落時，受到部落居民熱情放炮歡迎，棒委會今晚並將在豐原圓明餐廳舉辦慶功宴。

114學年度「國小棒球聯賽軟式組」全國賽昨在嘉義市落幕，這場賽事共有50支少棒隊伍參賽，32隊晉級全國賽，冠軍戰由台中市德芙蘭國小對上台東縣新生國小，雙方競爭激烈，最終由德芙蘭國民小學以9:1奪得冠軍金盃。

德芙蘭國小校長古金益表示，德芙蘭國小全校僅73人，2022年成立棒球隊，目前球隊包含男女共30人，非常開心學校少棒隊獲得這次賽事的冠軍，一路走來很不容易，期待未來學校少棒能持續爭取佳績，代表國家前往國際賽場發光發熱！

教育局表示，這次賽事，德芙蘭國小從預賽起穩扎穩打，順利晉級決賽，在16強賽事對上同樣來自台中的四德國小並脫穎而出，其後更接連擊敗台東豐田國小及台南歸南國小，一路挺進冠亞軍戰，在關鍵決賽中沉著應戰、發揮團隊默契，最終奪下冠軍金盃，締造創隊史最佳紀錄。

教育局指出，市府支持學校體育發展，每年推動「強棒計畫」，編列2000萬元預算補助學校球隊教練人力聘僱及培訓、參賽經費，同時爭取中央補助1100餘萬元，建構完善培訓及獎勵制度，全面強化台中市三級棒球發展體系，為基層棒球注入穩定持續的動能。

德芙蘭國小少棒隊榮獲全國冠軍，球隊車隊返回部落時，部落居民熱情施放鞭炮歡迎。（民眾提供）德芙蘭國小少棒隊榮獲全國冠軍，球隊車隊返回部落時，部落居民熱情施放鞭炮歡迎。（民眾提供）

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