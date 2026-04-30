MLB》大谷火球轉速高卻不會往上竄？ 日媒撰文解析箇中關鍵

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平以二刀流迎接開季，至今連續5場繳出優質先發，並投出防禦率0.60的驚人數據。日媒撰文解析大谷火球的秘密。

日本駐美的大聯盟記者丹羽政善今天在日本運動網站《Sports Navi》撰文指出，大谷翔平日前先發登板對戰巨人，直球最高轉速高達2806轉，該日平均轉速為2537轉，大幅超越他本季平均的2468轉，展現出極強的球威。

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內文提到，四縫線速球的轉速越高，球路下墜幅度越低，會給打者視覺造成上竄錯覺，但大谷的火球轉速雖高，可是旋轉效率僅70％左右，抵消了馬格努斯效應，並不會出現往上竄的效果，數據顯示大谷速球的縱向位移量只有14.7英吋，低於大聯盟平均的16.2英吋，而橫向位移只有5.5英吋，從打者來看，大谷的速球比較帶有卡特球的軌跡。

丹羽政善認為，轉速沒有絕對的好壞，並不存在「轉速高就好」或「旋轉效率高就好」的絕對標準，如果排除所有不確定因素，單純追求讓打者揮空，那麼提高轉速與旋轉效率，並降低VAA（垂直進壘角度），會是一種選擇。反之，如果轉速與旋轉效率都偏低，則更容易讓打者擊出滾地球，像是2015年美聯塞揚強投凱可（Dallas Keuchel）就是一個很著名的例子。

他最後也總結道，光靠四縫線單一球種來壓制打者是不切實際的，球的進壘點與配球，以及能否投到理想位置和與其他球種形成共軌效應，這才是最重要的。

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