全中運泳賽國中生助理無薪惹議 嘉縣府補償方案出爐

全中運游泳比賽招募國中生助理，因未明確註明權利義務，衍生無薪爭議。（資料照）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年全國中等學校運動會由嘉義縣政府舉辦，在高雄市進行的游泳賽事，因擔任場地助理的國中生無法領取津貼，僅能獲得志工時數，引發爭議；嘉義縣府教育處對此事表達歉意，責成相關單位檢討招募流程，已啟動補救作業，將提供2600元現金及2400元禮券，予以補償。

有學生家長指控，今年全中運游泳項目借用高雄國際游泳池舉行，賽事從4月18日至22日為期5天，學生協助場地作業，原以為可領取每日1000元工作津貼，未料僅高中生能領取，國中生只獲得志工時數，淪為免費勞力，經反映後雖獲得600元現金及400元禮券作為補償，仍與預期落差甚大。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣政府表示，游泳賽事原編列每日1000元工作津貼，用以聘用16歲以上裁判助理人員；依勞動基準法規定，另針對未滿16歲學生參與，行政實務以「學生志工」模式辦理，提供服務時數認證、交通補貼及獎勵措施，而非發給工資，以兼顧法規遵循及學生權益保障。

經了解，高雄場次在招募及說明過程中，未明確區分16歲以上與16歲以下學生，未清楚說明未滿16歲僅能以志工身分參與，導致學生盡責參與後，產生期待落差。

嘉義縣府對此表達歉意，場地助理國中生人數約19人，針對未滿16歲參與學生，將提供與16歲以上裁判助理人員相當補償內容，以回應學生實際參與的辛勞；原核定600元現金及400元禮券，考量鼓勵學生參與體育活動，再增加2000元現金及2000元禮券，共價值5000元的補償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法