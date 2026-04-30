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日職》徐若熙旅日不孤單 日媒曝隊友暖舉還掀起中文熱

2026/04/30 19:22

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕前中職味全龍王牌「龍之子」徐若熙，去年以推定3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）合約加盟日職豪門球隊軟銀鷹，長期採訪軟銀的日本資深自由記者田尻耕太郎今天撰文指出，軟銀隊友賽後不僅會暖心安撫徐若熙，更早已透過「歡迎會」與積極學習中文，幫助徐若熙跨越旅外初期的語言障礙。

徐若熙17日先發對戰歐力士，只投1.2局就被敲6安（含2轟）失7分吞敗，隔天遭到抹消一軍登錄，下二軍調整。根據田尻耕太郎指出，徐若熙遭受震撼教育回到休息室後，軟銀隊友紛紛主動向他搭話，關心他的狀況。田尻耕太郎撰文指出，雖然徐若熙話不多且稍微怕生，但他正順利地與這群新夥伴建立起良好的關係，並透露上澤直之曾在3月為徐若熙舉辦歡迎會。

曾有旅美經驗的上澤直之，深知初次赴異國打球的辛苦與不安，因此與松本晴共同發起，邀請投手群及翻譯前往福岡燒鳥店聚餐。徐若熙在會中大啖串燒，並與上澤直之、大津亮介、上茶谷大河及洋投史都華（Carter Stewart Jr）等隊友相談甚歡。徐若熙感激地表示：「真的很謝謝上澤桑，大家像朋友一樣跟我相處，下次我想請他帶我去吃壽司！」

為了與徐若熙更直接地溝通，軟銀投手群甚至吹起了「中文風」。松本晴、上澤及上茶谷大河等人紛紛開始學習中文單字，這份努力讓徐若熙倍感暖心。對此，徐若熙表示：「他們說的中文很好懂，看到大家這麼努力想記住中文，我真的很開心。能被這麼溫柔的前輩們環繞，真的對我幫助很大，大家都不會擺出學長的架子，而是像朋友一樣跟我相處。」

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