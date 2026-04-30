中職》最速140公里投手驚奇暫居雙冠王 「看似很好打，但⋯」

台鋼雄鷹先發投手江承諺。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕台鋼雄鷹江承諺本季最快球速140公里，卻以防禦率0.75、3勝暫居雙冠王。過去中職本土的先發投手，只有2022年曾仁和、2024年古林睿煬開季前4戰防禦率比他更低，樂天總教練曾豪駒認為，江承諺相較過去統一時期的型態有不小變化。

江承諺在18日對上樂天，繳出6局無失分好投，完全封鎖樂天打線，曾總表示，江承諺在投球的方式做很多改變，特別是控球修正很多，「像是出手角度，他有慢慢去改變，有效干擾打者的節奏。」

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江承諺曾笑說，有在模仿新隊友黃子鵬的投球，而他側投的比例越來越高，運用多樣性投球方式應付打者。曾總認為，江承諺最大的優勢，就是控球比以前都要更加穩定，「不追求球速，投在邊邊角角讓人家打不好。」

曾總也說，江承諺的用球數控制得好，前5、6局都在80顆以內，這代表他知道打者想攻擊什麼球種，然後會去應變，「打者在攻擊時，看似好像很好打，可是都沒有辦法確實打到球心。」

中職過去開季前4戰防禦率比江承諺更低的先發土投，有2024年古林睿煬的0.42，那年他前4戰先發僅掉1分自責分；另外還有2022年曾仁和，同樣只掉1分自責，防禦率0.52。

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