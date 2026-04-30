自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全大運跆拳道》國手林唯均、徐晧祐以賽代訓 身心調整備戰亞錦賽

2026/04/30 18:31

彰化師大跆拳道好手林唯均（全大運辦公室提供）彰化師大跆拳道好手林唯均（全大運辦公室提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕彰化師大跆拳道好手林唯均，在115年中央全大運跆拳道對打公開女生組57公斤級，金牌戰以2：1力退國立體大黃詠玉，林唯均順利衛冕。彰師大教練蘇泰源指出，關鍵還是備戰亞錦賽，會持續引導林唯均發揮最佳狀態。

「最後一場的第二回合有點放太鬆，第三回合我有特別提醒她，要把距離掌握做好，打出平時訓練的內容。」蘇泰源認為林唯均是很出色的選手，攻擊模式很多，但要在適當時機執行。他覺得上屆亞運林唯均代表台灣，贏得53公斤級銀牌，目前升上57公斤級，整體狀態調整越來越好，「我覺得羅嘉翎在57公斤級，做了很好的示範，我們也要汲取她的一些經驗，去尋著這樣的模式。」

23歲的林唯均認為接下來不論是亞錦賽，還是亞運決選，都會全力備戰，「特別是亞錦賽，先搶亞運門票。」她覺得從原本53公斤級升上57公斤級，這些年來逐漸習慣，學習控制好體重，發揮出原本自己的實力，「57公斤是奧運量級，所以國際賽滿難打得，競技很激烈，目前自己狀態是有慢慢變好。加上移地訓練，還有賽事累積，漸漸會去適應外國對手的攻擊，希望接下來順利，亞運成績比上屆更好。」

中信學院徐晧祐則在跆拳道對打公開男生組68公斤級金牌戰直落二擊敗北市大學楊凡德，贏得校史首面公開組對打金牌。但其實這天他第一場踢完閃到腰， 直接送醫掛急診，打消炎針後下午四強戰上陣。「下午第一場第一回合我差點站不起來，但可能是腎上腺素上來，比較沒有那麼痛。」徐晧祐坦言原本想說以賽代訓，調整亞錦賽狀況，沒想到卻意外拉傷，賽事結束後要再前往醫院檢查治療，「一度想說要不要就休息，不要打了，但第一次代表中信，想說學校沒拿過對打金牌，也希望自己可以盡分力。」

徐晧祐為成都世大運銅牌、杭州亞運國手，但巴黎奧運未能取得門票，當時有意淡出賽場，他先選擇當兵，結果2024年底又選上國手。他覺得歷經這段路後，更渴望站上國際賽場。「回來之後心態真的不太一樣，確實比較享受比賽，不會說像之前一直練一直練，感覺壓力好大，然後得失心也沒那麼重，心態比較放得開。」徐晧祐寄望身心狀態盡快調整好，征戰亞錦賽，取得亞運門票後，再來國手決選順利前進名古屋，要比上屆個人八強再突破。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中