全大運跆拳道》國手林唯均、徐晧祐以賽代訓 身心調整備戰亞錦賽

彰化師大跆拳道好手林唯均（全大運辦公室提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕彰化師大跆拳道好手林唯均，在115年中央全大運跆拳道對打公開女生組57公斤級，金牌戰以2：1力退國立體大黃詠玉，林唯均順利衛冕。彰師大教練蘇泰源指出，關鍵還是備戰亞錦賽，會持續引導林唯均發揮最佳狀態。

「最後一場的第二回合有點放太鬆，第三回合我有特別提醒她，要把距離掌握做好，打出平時訓練的內容。」蘇泰源認為林唯均是很出色的選手，攻擊模式很多，但要在適當時機執行。他覺得上屆亞運林唯均代表台灣，贏得53公斤級銀牌，目前升上57公斤級，整體狀態調整越來越好，「我覺得羅嘉翎在57公斤級，做了很好的示範，我們也要汲取她的一些經驗，去尋著這樣的模式。」

請繼續往下閱讀...

23歲的林唯均認為接下來不論是亞錦賽，還是亞運決選，都會全力備戰，「特別是亞錦賽，先搶亞運門票。」她覺得從原本53公斤級升上57公斤級，這些年來逐漸習慣，學習控制好體重，發揮出原本自己的實力，「57公斤是奧運量級，所以國際賽滿難打得，競技很激烈，目前自己狀態是有慢慢變好。加上移地訓練，還有賽事累積，漸漸會去適應外國對手的攻擊，希望接下來順利，亞運成績比上屆更好。」

中信學院徐晧祐則在跆拳道對打公開男生組68公斤級金牌戰直落二擊敗北市大學楊凡德，贏得校史首面公開組對打金牌。但其實這天他第一場踢完閃到腰， 直接送醫掛急診，打消炎針後下午四強戰上陣。「下午第一場第一回合我差點站不起來，但可能是腎上腺素上來，比較沒有那麼痛。」徐晧祐坦言原本想說以賽代訓，調整亞錦賽狀況，沒想到卻意外拉傷，賽事結束後要再前往醫院檢查治療，「一度想說要不要就休息，不要打了，但第一次代表中信，想說學校沒拿過對打金牌，也希望自己可以盡分力。」

徐晧祐為成都世大運銅牌、杭州亞運國手，但巴黎奧運未能取得門票，當時有意淡出賽場，他先選擇當兵，結果2024年底又選上國手。他覺得歷經這段路後，更渴望站上國際賽場。「回來之後心態真的不太一樣，確實比較享受比賽，不會說像之前一直練一直練，感覺壓力好大，然後得失心也沒那麼重，心態比較放得開。」徐晧祐寄望身心狀態盡快調整好，征戰亞錦賽，取得亞運門票後，再來國手決選順利前進名古屋，要比上屆個人八強再突破。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法