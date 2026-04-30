中職》跑壘失誤下二軍整季沒被註冊 兄弟最長壽自培生坦言失落

李聖裕。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟隊史簽過16位自主培訓選手，李聖裕是生存最久的自培出身球員，今扛下九棒右外野，即便如此，他去年曾經歷過未上一軍的空窗，這次重返大舞台令他直言：「就像新人一樣緊張。」

李聖裕在2019年選秀落榜後跟中信簽下自主培訓合約，在2021年初嚐一軍滋味，只是在2024年中斷連續3季一軍敲安紀錄，2025年更是沒上過一軍，一度讓他跟家人和室友聊過，萬一沒在60人保留名單裡面，是否要考慮其他可能。

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不過室友和家人都鼓勵他繼續堅持和努力，搞不好隔年還有機會，果然李聖裕在2025年季後仍列入保留名單，因而迎接職業生涯第7季，只是李聖裕也回顧：「去年球季都沒有被註冊，心情會有點失落。」

英雄雖然不怕出身低，但自培選手的容錯率比高順位選手低，去年的公辦熱身賽，打擊感覺不錯的李聖裕一度跟著一軍，因為一顆游擊滾地球貿然從二壘衝三壘遭觸殺，隔天下二軍報到，加上打擊狀態沒辦法拉起來，就在二軍度過整個2025年。

今年4月22日，李聖裕終於接到上一軍的電話，帶著緊張的心情報到，怕沒做好完全的準備，到處問學長接下來要準備什麼，最終擊出暌違1063天的安打，26日先發再敲安跑回2分。而從2019年進職棒至今第7年，李聖裕坦言沒想過這麼久，也沒設定要打幾年，「就只是想要把每件事都做好，然後能堅持多久是多久。」

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