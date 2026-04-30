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WSBL冠軍賽》劉惠茹14分、外援謝爾比雙十 國泰擊退電信搶下首勝

2026/04/30 19:40

國泰謝爾比。（籃協提供）國泰謝爾比。（籃協提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL冠軍賽今天在板橋體育館點燃戰火，要挑戰16連霸的國泰女籃在洋將謝爾比貢獻15分、劉惠茹繳14分帶領下，終場以66：52擊敗重返冠軍賽的中華電信，系列賽取得1：0領先。

電信這季改由初詠萱執掌兵符，她帶隊挺進挑戰賽，並在挑戰賽直落二擊敗台元，自第14季（2019年）後，再次闖進冠軍賽，對決昔日東家國泰。

國泰今天開賽在劉惠茹、羅蘋輪流開火帶領下，打出18：8攻勢，但電信很快反擊，靠著潘姿吟三分球追到個位數差距，第2節劉昕妤、林玉書輪流命中三分球，助隊持續緊咬。不過，國泰蕭豫玟在籃下逞威，加上劉惠茹持續在外線開火，助隊在半場打完暫時取得38：26領先。

易籃後，國泰在劉惠茹連續得分持續擴大領先，第3節一度到20分差，但林玉書飆進壓哨三分球，助電信在3節打完追到15分差。末節電信一輪猛攻，回到個位數差距，但最後2分多鐘時連續失誤，讓國泰連拿5分，再度回到雙位數，奠定勝基。

國泰今天5人得分上雙，謝爾比繳出全隊最高15分、13籃板，劉惠茹投進3顆三分球，進帳14分，蕭豫玟拿下10分、18籃板；電信方面，林玉書飆進4顆三分球，進帳全隊最高14分。

劉惠茹。（籃協提供）劉惠茹。（籃協提供）

劉惠茹。（籃協提供）劉惠茹。（籃協提供）

潘姿吟。（籃協提供）潘姿吟。（籃協提供）

林玉書。（籃協提供）林玉書。（籃協提供）

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