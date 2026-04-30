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中職》兄弟聯手法務部 宣導打詐、反毒、防賄選

2026/04/30 20:16

中信兄弟邀請法務部鄭銘謙部長到洲際球場宣導打詐反毒反賄選，手持標語「識詐最前線，你我不受騙」。（中信提供）中信兄弟邀請法務部鄭銘謙部長到洲際球場宣導打詐反毒反賄選，手持標語「識詐最前線，你我不受騙」。（中信提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今（30日）於台中洲際棒球場主場迎戰樂天桃猿，上演精采「象猿大戰」，現場球迷熱情觀賽和應援氣氛沸騰。為強化全民法治觀念，中信兄弟攜手法務部長鄭銘謙等共同推動反詐騙、反毒品、反賄選三大宣導行動。中信育樂由董事長陳國恩、中信金控法遵長湯偉祥及台灣人壽法遵長林士淳等出席見證，展現企業攜手政府守護社會安全的決心。

鄭銘謙致詞時表示，今晚他是以熱愛棒球的球迷身分來到洲際球場，和大家一起欣賞象猿大賽，也來幫中信兄弟加油，拿出守護國球的精神：「發揮強棒，打擊毒品！火力全開，三振詐欺！鋼鐵防守，完封賄選！」為台灣棒球加油。現場大螢幕也打出「打擊毒品、三振詐欺、完封賄選、終結黑金」三大反制行動宣傳口號。

中信集團長期支持各項公益與社會宣導，包括反詐騙、反毒品、反暴力及全民安全教育等議題，除了法務部之外，中信育樂過去曾邀請包括警政署、調查局、廉政署、海巡署等政府機關首長，到場宣導政府公共政策及社會安全議題，希望藉由球賽高人氣與高關注度，讓球迷和民眾對相關議題能有所認識與防範。

除場上精彩賽事，球場周邊設置各式美食與應援商品攤位，法務部結合台中市榮譽觀護人協會設攤宣導，提醒民眾常見詐騙手法、防制毒品危害，以及杜絕賄選的重要性，透過互動方式深化民眾印象，提升全民防範意識。

中信兄弟此次攜手法務部，期望藉由職棒影響力，號召全民共同參與「反詐騙、反毒品、反賄選」三大行動，打造更安全、健康與公平的社會環境，也呼籲所有球迷，在享受棒球熱情之餘，一同成為守護社會的最佳防線

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