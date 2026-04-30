WSBL冠軍賽》首秀對老東家飆三分球繳本土最佳 劉惠茹吐露心聲

劉惠茹。（籃協提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕這季改披國泰人壽戰袍的後衛劉惠茹，今天迎來生涯首場WSBL總冠軍賽，她繳出本土最佳14分、3助攻、3抄截，助隊以66：52擊敗老東家中華電信，系列賽搶下首勝。對於生涯第一場冠軍賽，她坦言有些緊張，但盡量保持「練球」的心情，避免情緒太亢奮反而做不好。

劉惠茹自2020年起效力於電信，上賽季結束後有意赴日打拚，但後來被國泰的誠意打動，決定留在國內改披國泰戰袍。今天迎來生涯首場總冠軍賽，她坦言，心情其實滿緊張，「但我一直讓自己保持像來練球的感覺，不要讓自己過於亢奮、情緒起伏太大，怕太過緊張想太多就會做不好，我也相信我的隊友，就放開來打這樣。」

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加入長年稱霸WSBL的國泰，劉惠茹認為，這並非沒有原因，其實國泰的每個人面對冠軍賽還是相當謹慎也做足準備，「她們就是有種氣勢，尤其看到電信在挑戰賽贏球時會更清楚不能掉以輕心，大家很謹慎、認真去看電信的比賽，練習時也有很多溝通，是很認真在備戰。」

對於生涯總冠軍賽首秀，投進3顆三分球的劉惠茹自評，除了三分球以外還有很多地方需要改進，尤其是防守方面，還可以做得更好。

面對在挑戰賽打出絕佳表現的電信，國泰總教練鄭慧芸坦言，起初確實認為第一戰不會太好打，但她對球員們耳提面命，要全力從防守做起，她也點出電信三分球命中率相當高，必須謹慎提防，「開賽就得在進攻上給對方壓制，是我們這場比賽最重要的任務。」

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