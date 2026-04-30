全障運於八里引燃聖火揭幕 號召全民傳遞網路聖火抽好禮

新北市長侯友宜（前排左）與運動部主任秘書林佩君（前排右）一同取聖火，傳遞給明德高中聖火隊，宣告今年全國身心障礙國民運動會正式展開。（圖由新北市體育局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕今年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，象徵賽會精神的聖火取火儀式今晚在八里婚紗廣場舉行，遠眺「淡江大橋」讓聖火結合自然景緻與城市意象，新北市長侯友宜與東京聽奧掌旗官網球國手鄒少宇、2024年全障運桌球男雙金牌王浩昕等人一同引燃聖火，為賽會揭開序曲，賽會另推出「網路聖火傳遞」活動，號召民眾參與抽好禮。

侯友宜表示，今天的聖火取火儀式，不僅象徵賽會序幕的開啟，更代表著希望、勇氣與夢想，將從新北市出發，傳遞到全國各地，非常榮幸與各位共同見證賽會聖火引燃的重要時刻，這次特別選在八里婚紗廣場舉行聖火取火儀式，遠眺北台灣新地標「淡江大橋」，當火焰燃起，不僅照亮現場，更象徵著每位選手在賽場上不畏挑戰、勇往直前的精神，也象徵著全障運所承載的價值與信念。

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新北市體育局指出，本屆全障運聖火引火代表選手為鄒少宇以及王浩昕擔任，並由侯友宜、運動部主秘林佩君一同取聖火，傳遞給新北市立明德高中聖火隊，隨著火焰點燃，象徵希望與夢想自新北啟航，光芒映照河岸與壯闊的淡江大橋，結合自然景觀與城市地標的場域設計，不僅展現新北多元地景之美，更讓聖火在最具地方意象的舞台上點亮，為賽會揭開序幕。

體育局表示，本屆賽會也推出「網路聖火傳遞」為全障運首創，號召全國民眾參加「AI火炬手」及「LINE傳聖火抽黃金」活動，5月1日至22日，民眾在體育局官方LINE點選活動，就能揪親友組隊，5人1隊就可在全國指定打卡點接力打卡，有機會抽中馬年紀念黃金、筆記型電腦MacBook Air、飯店餐券、超商禮券等好禮。

聽障網球選手鄒少宇（右）與帕拉桌球選手王浩昕（左）共同點燃今年全國身心障礙國民運動會聖火。（圖由新北市府提供）

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