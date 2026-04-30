中職》兄弟輸球又折兵！ 借金逼近本季最多

中信兄弟先發投手羅戈。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟羅戈今對樂天桃猿繳出先發7局失3分好投，無奈隊友守備和打線都不幫忙，終場以1：3輸球，借金（敗多於勝）8場，明天再輸球將追平本季最多的借金9場。

曾家輝開季固定本土輪值，前2場僅失1分都無關勝敗，19日對台鋼續投第6局遭魔鷹2分砲打掉勝投，今對中信沒再放過勝投，僅在2局下被高宇杰敲1安，其他4個半局都是3上3下，猛飆4次三振，勇奪暌違566天的生涯第2勝，亦是先發首勝。

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中信在2局下率先突破樂天先發曾家輝，靠2顆四死球攻佔一、二壘，高宇杰2出局擊出適時安打，率隊攻下1分，原本中信有機會再進攻，卻因為岳東華貿然攻三壘遭觸殺，瓦解攻勢。

4局上，樂天靠速度戰反攻，陳晨威敲安上壘後，逮到中信投捕的破綻，2球連盜2個壘包攻上三壘，林智平德州安打送回追平分，隨後劉子杰內野安打串連攻勢，李勛傑擊出右外野滾地安打，李聖裕卻漏到後面，讓樂天跑回2分，猛攻3分大局。

中信兄弟王牌羅戈今獨撐7局，僅被敲6支安打，猛飆5次三振，無奈隊友的打線和守備都不幫忙，失掉3分（有2分自責），即便傲居聯盟最多的第5次優質先發，最終仍吞下本季第4敗，而中信本季有全聯盟最多的13次優質先發，戰績卻墊底，甚至借金8場，寫下罕見現象。

中信詹子賢在5局下遭自打球擊中，6局上退場，改由張仁瑋接替外野守備，中信球團透露：「詹子賢因自打球擊中腳踝，目前已隨防護團隊前往醫院檢查確認。」

★中華職棒6隊優質先發次數

中信兄弟 13次

台鋼雄鷹 11次

味全龍 10次

統一獅10次

富邦悍將 9次

樂天桃猿 6次

桃猿先發投手曾家輝。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿陳晨威。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿林智平。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿李勛傑。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿李勛傑。（記者廖耀東攝）

李勛傑敲安，再靠守備失誤站上三壘，並送回2名隊友。（記者廖耀東攝）

中信兄弟總教練平野惠一。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿擊敗中信兄弟。（記者廖耀東攝）

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