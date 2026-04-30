SBL冠軍賽》胡凱翔砍21分、周儀翔雙十演出 黑鳶擊敗裕隆收首勝

基隆黑鳶拿下勝利。（籃協提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕SBL總冠軍賽今天在板橋體育館點燃戰火，本季剛加入SBL的凱薩基隆黑鳶在胡凱翔砍21分帶領下，終場以75：66擊敗衛冕軍裕隆，收下系列賽首勝。

這季甫成立的黑鳶在例行賽拿下第3名，並在季後賽挑戰賽擊敗台銀，成立的第一個賽季就闖進總冠軍賽，打出驚奇，強碰3連霸的老牌勁旅裕隆。

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黑鳶今天首節在周儀翔、路易士輪流發揮之下，單節打出19：4攻勢，而首節進攻當機的裕隆在次節找回準星，藍少甫在這節挺身而出，一人包辦8分，助隊迎頭趕上，半場打完黑鳶暫時以29：25領先。胡凱翔、路易士上半場各拿8分為黑鳶陣中得分最高，裕隆方面，摩斯和藍少甫都拿8分。

路易士。（籃協提供）

黑鳶在下半場開局靠著胡凱翔、朱億宗發揮，再度取得雙位數領先，但裕隆在這節尾聲持續緊追，3節打完僅剩6分落後。雖然黑鳶在決勝節開局一度擴大領先，但裕隆很快扳平，雙方展開拉鋸，並用三分球對轟，黑鳶在最後2分鐘時靠著朱億宗三分球取得5分超前，也不給對手逆襲機會，穩穩收下首勝。

黑鳶今天4人得分上雙，胡凱翔繳出全隊最高21分、8籃板，路易士進帳18分、17籃板，周儀翔13分、13籃板；裕隆方面，摩斯猛轟30分、18籃板，高承恩和林明毅都繳出11分次之。

胡凱翔和周儀翔。（籃協提供）

胡凱翔。（籃協提供）

周儀翔。（籃協提供）

摩斯。（籃協提供）

高承恩。（籃協提供）

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