SBL冠軍賽》樂於挑戰3連霸的裕隆 楊志豪：比較喜歡對他們

胡凱翔和周儀翔。（籃協提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕這季剛加入SBL的凱薩基隆黑鳶，今天總冠軍賽首戰在胡凱翔砍全隊最高21分帶領下，終場以75：66擊敗3連霸老牌勁旅裕隆，收下系列賽首勝。總教練楊志豪認為，其實最想在總冠軍賽碰頭的球隊就是裕隆，這樣挑戰性高也能提高球員的價值。

這季甫成立的黑鳶在例行賽拿下第3名，季後賽挑戰賽擊敗台銀，收下隊史首張總冠軍賽門票，打出驚奇。

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今天在總冠軍賽首戰，黑鳶首節成功壓制裕隆，讓他們單節只拿4分，一舉取得雙位數優勢，但裕隆進攻並未沉寂太久，次節在藍少甫單節獨攬8分帶領下，迎頭趕上，半場打完裕隆暫以25：29落後。下半場持續拉鋸，末節兩隊輪流在外線開火，最後關頭周儀翔、朱億宗輪流飆進重要三分球，助隊奠定勝基。

黑鳶今天4人得分上雙，胡凱翔繳出全隊最高21分、8籃板，路易士進帳18分、17籃板，周儀翔13分、13籃板；裕隆方面，洋將摩斯猛轟全場最高30分、18籃板。

黑鳶總教練楊志豪認為，決勝關鍵還是第4節球員表現，他稱讚，陣中球員大多是老將，經驗豐富，防守做好，進攻再打得有耐心一些，自然獲勝機率就會增加。加入SBL首季就闖進總冠軍賽，還得面對3連霸勁旅，但楊志豪認為，這是他最樂見的狀況，「要打贏他們比較有挑戰性，如果能贏過他們，球員的價值也能提高，這樣就很棒。」

至於如何限制對方洋將摩斯，讓他在比賽後段才有發揮，楊志豪則賣關子笑說，現在還不能講，總冠軍賽就是爾虞我詐。

今天繳出全隊最高分的胡凱翔認為，贏球並非他一人功勞，「我們一旦分數被追過就有人會跳出來，不會因為一個人被守死就沒了，團隊默契也越來越好。」胡凱翔提到，球隊花了不少心力對裕隆做準備，「從一兩個月前我們就一直去模擬，如何去守住摩斯、降低他的得分等等。」他也認為冠軍賽氣氛很好，比賽張力很夠，並喊話希望有更多球迷能進場觀戰。

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