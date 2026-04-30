中職》猿土投史上第1人！對兄弟飆「少主級好投」 頂上黃子鵬

桃猿先發投手曾家輝。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿曾家輝今天以5局失1分好投比下中信兄弟王牌羅戈，率隊以3：1奪下勝利，勇奪暌違566天的生涯第2勝，亦是先發首勝，「輝能帝」誓言扛下黃子鵬離隊的戰力缺口。

紀錄顯示，曾家輝是桃猿史上第1位對兄弟至少5局、僅被敲1安以內的本土投手，若包含洋投，只有2014年銳、2017年賽格威各達成1次。

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曾家輝開季固定本土輪值，前2場都失1分無關勝敗，19日對台鋼續投第6局遭魔鷹2分砲打掉勝投，今晚對中信沒再放過機會，僅在2局下被高宇杰敲出1分打點的適時安打，其他半局都是3上3下，猛飆4次三振。

球迷開季就稱呼曾是「輝能帝」，連他本人也知道，甚至很喜歡，「滿不錯的！明年的綽號球衣可以換這個。」談到第4場終於首勝，曾家輝直言，心情上會比較輕鬆，「（4月）其實越投越開心，因為自己也有保持穩定。」

本土王牌黃子鵬去年季後離隊，曾家輝一得知消息，內心就希望把「老虎」的位置扛起，只是今年是初體驗開季輪值，局數控管在80至100局，前4場單場最多是5.1局，但曾家輝內心也渴望能投完6局，減少牛棚負擔。

值得一提的是，曾家輝的4場先發，左投林子崴都亮相，今天中繼2局猛飆6上6下，扮演最佳後盾。曾家輝更透露，林子崴都會在場邊給建議，「我第一次投洲際，因為投手丘較高，他有提點我位置瞄低一點，比較好丟。」

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