台灣羽球男團力拚湯姆斯盃4強門票 今日賽事預告與轉播

周天成。（資料照，美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有1場轉播，藍鳥在客場推出王牌投手高斯曼（Kevin Gausman），對決雙城右投奧柏（Bailey Ober），誰能搶下第3勝呢？藍鳥力拚3連勝，而雙城則是力阻3連敗，精彩戰況令人期待。

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NBA季後賽有2場轉播，尼克在首輪系列賽取得3：2聽牌優勢，布朗森（Jalen Brunson）將全力以赴率隊搶下晉級門票，而老鷹也會背水一戰，企圖將戰局扳平。第2場是金塊對決灰狼，MVP約基奇（Nikola Jokic）能否再度拯救金塊將戰局扳平，還是灰狼能夠爆冷晉級，大家千萬不要錯過。

湯姆斯盃世界男子羽球團體錦標賽，台灣男團將在8強賽對上印度，力拚4強門票，能否追平隊史最佳成績值得關注！

中職有3場賽事，統一獅在主場迎戰樂天桃猿，獅隊派出獅帝芬，樂天推出艾菩樂應戰；台鋼雄鷹在大巨蛋對決中信兄弟，由艾速特強碰勝騎士，富邦悍將洋投魔力藍將在天母對決味全曾仁和，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07:30 藍鳥 VS 雙城 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

07：00 尼克VS老鷹 緯來體育、愛爾達體育1台

09：30 金塊VS灰狼 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF湯優盃

16：00 湯姆斯盃8強 台灣VS印度 愛爾達體育3台

中職

16：00 樂天桃猿 VS 統一獅 愛爾達體育4台、DAZN1

16：00 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、MOMOTV

17：00 富邦悍將 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育2台

日職

17:00 西武 VS 火腿 DAZN2

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