中職》兄弟S級王牌遭擊墜 打線寫隊史首見慘紀錄

兄弟總教練平野惠一與教練團。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿曾家輝昨天以5局失1分好投，攜手林子崴比下中信兄弟王牌羅戈，率隊以3：1奪下勝利。隨著曾家輝、劉家翔和林子崴竄起，樂天年輕土投戰力越來越強大，樂天總教練曾豪駒評價，曾家輝和林子崴今天很積極搶好球，投球品質好，「羅戈是S級投手，能贏下來，對球隊士氣提升不少。」

樂天今天在4局上靠速度戰攻破羅戈，陳晨威敲安上壘後，逮到中信投捕的破綻，2球連盜2個壘包攻上三壘，林智平德州安打送回追平分，隨後劉子杰內野安打串連攻勢，李勛傑擊出右外野滾地安打，李聖裕卻漏到後面，讓樂天跑回2分，猛攻3分大局。

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羅戈先發7局失3分，有5次三振，無奈隊友打線和守備都不幫忙，苦吞本季第4敗，這是羅戈生涯第2場投至少7局卻吞下敗投的比賽，上次是2025年5月3日對上台鋼雄鷹隊。

曾總評價，陳晨威可能有注意到投手的動作細節，抓到空隙去盜壘成功，「當然這兩次的盜壘其實成功後，帶給我們追加分數。」

中信過去在洲際單場最少支安打是2支，今天刷新隊史最少紀錄，而洲際史上曾兩度出現無安打比賽，苦主分別是2018年的統一獅和Lamigo桃猿。

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