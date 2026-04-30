自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》吃火鍋慶祝對方首勝 樂天2少主競爭輪值感情卻超好

2026/04/30 22:28

桃猿先發投手曾家輝。（記者廖耀東攝）桃猿先發投手曾家輝。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕隨著曾家輝、劉家翔和林子崴竄起，樂天年輕土投戰力越來越強大，其中，曾家輝和劉家翔雖是本土輪值的競爭者，因為兩人是室友而有好交情，不僅會相互挖寶，上週休假還一起去吃海底撈，感情非常要好。

劉家翔是2022年選秀的第3指名，曾家輝則是2023年選秀的第4指名，從2024年兩人就住在一起，且因為都是按照先發投手的步調調整，Routine也差不多，有不少互動機會，今年兩人都在一軍拿下先發首勝，象徵樂天本土輪值的新希望。

曾家輝表示，每次回到宿舍，劉家翔都會詢問他投起來怎麼樣，自己也會分享有哪些打者難對付，希望讓他下次對戰時，也能透過自己的想法來突破。

比較跟劉家翔的投球型態，曾家輝直言，他的直球品質更好，自己則是變化球比較好，「他平常也會問我，我比較大顆的滑球怎麼丟的，我有教他，但他好像丟不太出來，因為出手角度不太一樣。」

有趣的是，劉家翔在22日奪下生涯首勝時 ，原本當天晚上要跟曾家輝去吃海底撈慶祝，但其實那天沒去成，報導一出還吸引許多學長開玩笑說：「啊怎麼沒有我？」不過兩人已在上週休假去享用美食，完成首勝之約。

劉家翔跟室友曾家輝的良性競爭，督促彼此成長，讓本季的樂天握有2枚先發新星，樂天投手教練川岸強直言，樂見這樣的現象，「去年子鵬離隊對球隊來說是個危機，但也因此讓很多選手成長，家翔跟家輝能帶著競爭意識彼此互相努力，我真的非常開心。」

劉家翔。（資料照，記者林正堃攝）劉家翔。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中