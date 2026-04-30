中職》吃火鍋慶祝對方首勝 樂天2少主競爭輪值感情卻超好

桃猿先發投手曾家輝。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕隨著曾家輝、劉家翔和林子崴竄起，樂天年輕土投戰力越來越強大，其中，曾家輝和劉家翔雖是本土輪值的競爭者，因為兩人是室友而有好交情，不僅會相互挖寶，上週休假還一起去吃海底撈，感情非常要好。

劉家翔是2022年選秀的第3指名，曾家輝則是2023年選秀的第4指名，從2024年兩人就住在一起，且因為都是按照先發投手的步調調整，Routine也差不多，有不少互動機會，今年兩人都在一軍拿下先發首勝，象徵樂天本土輪值的新希望。

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曾家輝表示，每次回到宿舍，劉家翔都會詢問他投起來怎麼樣，自己也會分享有哪些打者難對付，希望讓他下次對戰時，也能透過自己的想法來突破。

比較跟劉家翔的投球型態，曾家輝直言，他的直球品質更好，自己則是變化球比較好，「他平常也會問我，我比較大顆的滑球怎麼丟的，我有教他，但他好像丟不太出來，因為出手角度不太一樣。」

有趣的是，劉家翔在22日奪下生涯首勝時 ，原本當天晚上要跟曾家輝去吃海底撈慶祝，但其實那天沒去成，報導一出還吸引許多學長開玩笑說：「啊怎麼沒有我？」不過兩人已在上週休假去享用美食，完成首勝之約。

劉家翔跟室友曾家輝的良性競爭，督促彼此成長，讓本季的樂天握有2枚先發新星，樂天投手教練川岸強直言，樂見這樣的現象，「去年子鵬離隊對球隊來說是個危機，但也因此讓很多選手成長，家翔跟家輝能帶著競爭意識彼此互相努力，我真的非常開心。」

劉家翔。（資料照，記者林正堃攝）

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