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NBA季後賽》最多領先61分！尼克狂勝老鷹51分挺進次輪

2026/05/01 10:08

尼克狂挺進次輪。（法新社）尼克狂挺進次輪。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽聽牌的尼克今天在季後賽首輪第6戰火力全開，湯斯（Karl-Anthony Towns）繳出大三元、阿努諾比（OG Anunoby）飆出最高29分，尼克最多曾領先達到61分，最終以140：89痛宰老鷹，系列賽以4：2勝出，順利挺進次輪。

系列賽取得3：2的尼克，今天在上半場火力全開，即便雙方差距一度多達51分，兩隊卻在第2節時爆發衝突，尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）與老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）在卡位時肢體接觸頻繁，彼此都相當不滿，相互推擠，最後雙雙遭裁判驅逐出場。

尼克今天在半場打完已經取得83：36領先，和老鷹差距多達47分，創造季後賽史上半場最大分差。勝負大致底定的情況下，下半場老鷹也無力逆轉頹勢，最終以51分差慘敗，遭到淘汰。

尼克今天5人得分上雙，阿努諾比拿下全隊最高29分、7籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）24分次之，湯斯繳出12分、11籃板、10助攻大三元，這也是他生涯第2度在季後賽締造大三元。尼克今天以51分差獲勝，創下隊史在季後賽最大勝分差紀錄。

老鷹方面，J.強森（Jalen Johnson）進帳21分全隊最高，庫明加（Jonathan Kuminga）替補上陣進帳11分，但正負值是全場最慘-44。

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