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籲FIFA禁伊朗參加世界盃！人權組織：這不是伊朗隊是革命衛隊

2026/05/01 14:21

30日，非政府組織Mission for My Homeland號召約30名抗議者，呼籲國際足總禁止伊朗隊參加世界盃。（路透）30日，非政府組織Mission for My Homeland號召約30名抗議者，呼籲國際足總禁止伊朗隊參加世界盃。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕擁有211個成員的國際足總（FIFA）30日在溫哥華召開大會。聚集在會場外的抗議者表示，伊朗足球隊代表的是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），而不是伊朗人民，呼籲國際足總禁止伊朗隊參加即將到來的世界盃。

路透報導，致力促進伊朗人權的非政府組織Mission for My Homeland負責人馬赫穆迪（Pouria Mahmoudi）30日表示，「這不是伊朗。這是伊斯蘭共和國（Islamic Republic）的隊伍，這是伊斯蘭革命衛隊的隊伍。」

該組織當天號召約30名抗議者。人們身披伊朗國旗，手舉支持伊朗流亡王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的標語。馬赫穆迪說：「他們來到這裡不是為了代表伊朗，而是為了使伊朗正在發生的大屠殺正常化。所以他們不應該參加世界杯。」

世界盃期間，伊朗將以美國亞利桑那州土桑（Tucson）作為大本營。他們被分在G組，同組還有紐西蘭、比利時和埃及。伊朗首戰將於6月15日在洛杉磯舉行，對手是紐西蘭。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）30日在足總峰會開幕式上重申，伊朗將按計劃在美國本土參加世界盃。美國總統川普當天稍晚接受採訪時表示，將支持英凡提諾的決定，「我想，就讓他們來比賽吧。」

今年1月，伊朗爆發反政府抗議活動，卻遭伊斯蘭革命衛隊殘酷鎮壓，造成數千人死亡。馬赫穆迪表示，這場屠殺遠比少數國家隊成員期待參加世界盃的情緒更為重要。

馬赫穆迪強調：「那些遭殺害的伊朗足球員呢？他們也遇難了。國際足總不應該對此保持沉默。人們應該為那些死亡的運動員發聲，尤其是足球運動員。俄羅斯已被禁止參加世界盃，所以我們呼籲國際足總採取相同措施。」

伊朗足協（FFIRI）主席塔吉（Mehdi Taj）曾是伊斯蘭革命衛隊成員，伊朗媒體報導，他與2名同事在遭到加拿大移民官員「侮辱」後，返回伊朗。

加拿大已將伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，並於2024年納入黑名單。加拿大移民局29日表示，與革命衛隊有關聯的人員「不得入境」。「由於隱私法，我們無法對個案發表評論，但政府立場始終明確，加拿大無法接受伊斯蘭革命衛隊的官員入境，我們不歡迎他們。」

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