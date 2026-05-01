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羽球》奧原希望來台舉辦訓練營 走過傷勢重返賽場感謝台灣球迷給她動力

2026/05/01 10:57

許玟琪、奧原希望、柯佳玲和鄧淳薰。（記者粘藐云攝）許玟琪、奧原希望、柯佳玲和鄧淳薰。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕Mizuno「Follow Your Will Session」今天在台北市立大同高中登場，日本前球后奧原希望親自出席指導學童，她表示，這是她自己第一次到海外指導小朋友，其實有點緊張，即便台灣和日本文化不同，但羽球是共同的語言，希望先讓孩子們喜歡羽球。

Mizuno「Follow Your Will Session」系列活動之前於日本北海道、沖繩等地舉行廣獲好評，由奧原希望擔任教練，前往指導各地的少年選手們。本次海外首站來到了台北，由63名來自全台各地的國小學童，接受奧原希望的指導。奧原希望從基本動作開始，為所有學員們打好基礎，隨後親自下場與學員們對打，示範場上走位與控制比賽節奏的重要性，她對閱讀比賽以及掌控節奏的能力，也令現場所有選手嘆為觀止。

奧原希望說：「這是我人生第一次在海外教小朋友，所以心裡有點緊張，擔心能不能好好傳達。 雖然日本與台灣的文化不同，但羽球是共同的語言，我希望讓孩子們先感受到喜歡羽球這份共同的情感，度過愉快的時光。」

對於給孩子們的建議，奧原希望表示，運動員的身體就是資本，自己曾受過重傷，有過痛苦的經驗，所以首先要珍惜身體，「在練習上，除了基礎訓練，最重要的是不要忘記享受競技的心情，保持熱愛是長期堅持並提升實力的關鍵。」

即便歷經嚴重傷勢，奧原希望仍堅持回到場上奮戰，提到這份動力，她說：「對我而言，粉絲支持和存在是非常重要的，無論是場上表現不佳，或是成績陷入低潮的時候，特別是台灣的球迷，真的非常熱情。即便在我最艱難的時期，大家仍會傳訊息給我鼓勵，正因為有這些人的支持，我現在才能再次回到球場，對此我深有感觸並由衷感激。」

鄧淳薰、柯佳玲、奧原希望、許玟琪和葉宏蔚。（記者粘藐云攝）鄧淳薰、柯佳玲、奧原希望、許玟琪和葉宏蔚。（記者粘藐云攝）

奧原希望來台舉辦訓練營。（記者粘藐云攝）奧原希望來台舉辦訓練營。（記者粘藐云攝）

奧原希望（右）、葉宏蔚。（記者粘藐云攝）奧原希望（右）、葉宏蔚。（記者粘藐云攝）

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