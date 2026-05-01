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網球》去年爆外遇醜聞又因傷所苦 錦織圭宣布這季退休

2026/05/01 11:25

錦織圭。（資料照，美聯社）錦織圭。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本網球名將錦織圭今天在社群媒體上拋出引退震撼彈，他表示，自己因傷所苦，決定在這個賽季結束後退休，震撼日本網壇。

36歲的錦織圭生涯戰果輝煌，男單世界排名最高曾到第4，他也曾於2014年美國公開賽獲得亞軍，成為首位闖入四大滿貫賽的亞洲男單球員，寫下歷史，另外他也在2016年里約奧運擊敗西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）奪下銅牌，為日本網球開啟新頁。

不過，近年來錦織圭飽受傷病困擾，2022年1月接受了髖關節手術，雖然在2023年6月復出參加次級的ATP挑戰賽並立即奪冠，但此後仍屢遭傷病所擾。不僅如此，他去年遭日本媒體《周刊文春》踢爆他出軌32歲女模大口亞月，外遇時間長達兩年半，醜聞也讓他的形象大傷。

錦織圭在自己的社群平台上表示，決定在本賽季結束後，從職業生涯引退。他寫下，「從小我就熱愛網球，懷抱著『想在世界舞台上競爭』的信念一路走來。能站上頂尖舞台，打進世界前10，對我來說是莫大驕傲。在不斷挑戰極限的日子裡，勝利的喜悅與敗北的懊悔，以及在滿場觀眾中感受到的那份特別氛圍，都是無可取代的回憶。」

錦織圭坦言，在與傷病反覆對抗的過程中，曾因無法好好發揮而感到焦躁，甚至幾乎被不安壓垮，但對於網球的熱愛讓他能夠繼續堅持，回顧整個生涯，他認為，自己可以抬頭挺胸的說，「我已經全力以赴了。」

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