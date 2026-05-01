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中職》超重磅！兄弟宣布PSY加入K歌 睽違12年登台

2026/05/01 12:18

兄弟宣布PSY加入K歌。（中信提供）兄弟宣布PSY加入K歌。（中信提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟球團今日震撼宣布，年度最受矚目的「K歌主題日」正式品牌化，轉型為《龍角散草本喉糖 CHANNEL B 棒球音樂祭》，並將力邀憑藉〈江南 Style〉席捲全球的PSY重磅加入演出！這是 PSY 睽違 12 年後再度登台，將於5月23日（六）在臺北大巨蛋獻上震撼全場的壓軸演出。今年適逢中信兄弟連續第三年於大巨蛋舉辦音樂主題賽事，球團斥資重金將硬體規格推向新的境界，強調此次音響與視覺享受將進化至前所未有的層次，不論球迷坐在場館哪一個角落，都能在最頂級的環繞音場中，享有極致的視聽饗宴。

回顧過去兩年，舉辦的「龍角散草本喉糖CHANNEL B K歌主題日」持續刷新紀錄，從2024年的泫雅到2025年的ITZY 與 SUPER JUNIOR-D&E，每一屆皆引發搶票熱潮。今年進化為獨立品牌「Channel B」後，除了萬眾矚目的PSY，演出卡司更橫跨 K-POP 與華語樂壇。音樂祭首日5月22日（五）將由韓國嘻哈超新星男團「LNGSHOT」領銜開唱，並搭配實力派創作歌手派偉俊 Patrick Brasca 點燃氣氛。5月23日（六）除 PSY 的巔峰演出外，還包含新世代女團「KiiiKiii」與香港潮流歌手 Tyson Yoshi 接力登場。5月24日（日）則由鐵肺歌后「Ailee」與大勢男團「RIIZE」帶來精彩演出，擅長復古流行曲風的 icyball 冰球樂團也將登台演出。

為回饋球迷支持，凡購買音樂祭指定區域凱旋象前席 A/B 或進擊應援席之觀眾，進場即可獲贈專屬「Channel B 主題 Tee」及「B-Signal 燈控手環」。針對 PSY 與KiiiKiii登場的 5 月 23 日場次，更將加碼贈送 KiiiKiii 個人隨機自拍小卡。購票觀眾更有機會抽中當日藝人簽名小球與限量海報，凡購買三日套票的球迷，還有資格挑戰全體藝人簽名球衣的稀有加碼獎項，展現球團對音樂祭品牌化的深度經營。

備受關注的購票資訊部分，目前門票預購及全面開放階段皆已全數開賣，歡迎球迷朋友立即至中信育樂售票網、CTBC SPORTS APP 及全台 ibon 機台鎖定剩餘席位。本次音樂祭票價，凱旋象前席 A 與進擊應援席週五為 2,500 元，週六日則為 3,600 元；凱旋象前席 B 週五 2,200 元，週六日為 3,300 元；內野其餘席位週五介於 800 至 1,400 元，週六日則介於 1,000 至 2,600 元。若球迷想參與 6 月 2 日至 3 日的平日大巨蛋主場賽事，票價則極具競爭力，凱旋象前席A 與進擊應援席僅需 1,000 元，內野一般席位均一價 700 元，外野全區則為 500 元。請球迷朋友務必把握最後機會，共同見證這場硬體與卡司皆為台灣年度最強棒球音樂盛典。

兄弟年度最受矚目的「K歌主題日」正式品牌化。（中信提供）兄弟年度最受矚目的「K歌主題日」正式品牌化。（中信提供）

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