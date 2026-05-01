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NBA季後賽》麥克丹尼爾斯飆新高32分！灰狼淘汰金塊挺進次輪

2026/05/01 12:29

金塊被淘汰。（法新社）金塊被淘汰。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽聽牌的灰狼今天在主場拚關門，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）繳出季後賽生涯新高32分，率隊以110：98擊敗金塊，系列賽以4：2收下，晉級次輪後要對決馬刺。

灰狼在這系列賽除了一哥愛德華茲（Anthony Edwards）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）受傷，還折損了曾狂轟43分的小將多桑姆（Ayo Dosunmu），傷病問題嚴重。

即便傷兵滿營，但灰狼今天在關門戰首節打完僅1分小幅落後，第2節藍道（Julius Randle）、麥克丹尼爾斯輪流跳出助隊超前，半場灰狼暫時以57：50領先。

灰狼上半場打完已有3人得分上雙，麥克丹尼爾斯進帳13分全隊最高，藍道和香農（Terrence Shannon Jr.）都攻下11分；金塊方面，前兩節打完以強森（Cameron Johnson）拿下15分最佳。

戰況激烈之下，兩隊在第4節爆發衝突，灰狼克拉克（Jaylen Clark）在防守約基奇（Nikola Jokic）時有較大肢體接觸，他還從後方推了約基奇一把，這舉動也惹惱對方，約基奇回推後，里德（Naz Reid）也衝上來怒推約基奇，雙方球員一擁而上，場面一度混亂，最後克拉克、約基奇和里德都被吹了技術犯規，但沒有人被驅逐出場。

灰狼在這節持續保持領先，終場前1分43秒時，香農切入得分還造成對方犯規，完成三分打，一舉擴大到6分差，加上金塊在這節尾聲有些自亂陣腳，被對方一舉擴大到雙位數差距，勝負大致底定。

灰狼今天5人得分上雙，麥克丹尼爾斯貢獻全場最高32分、10籃板，香農攻下24分次之；金塊方面，約基奇拿下全隊最高28分、9籃板、10助攻準大三元，強森27分次之。

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