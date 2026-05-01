雙喜臨門 全中運軟網台南後壁選手奪8金 4將入選名古屋亞運軟網國手

台南後壁國中、後壁高中在全中運完成國女七連霸、高女四連霸奪冠的成績。（後壁國中提供）

〔記者楊金城／台南報導〕全國中等學校運動會在軟式網球項目競爭激烈，共設14個獎項。台南市代表隊勇奪10金2銀1銅，其中後壁國中與後壁高中就合力摘下8金4銀1銅，展現多年來後壁軟網完善人才培育體系的發展成果，後壁培育的黃詩媛、徐巧楹、余凱文及林韋傑4位選手成功入選2026名古屋亞運軟網國家代表隊，可謂雙喜臨門。

後壁國中軟網選手在全中運國女團體再度蟬聯冠軍，欣喜若狂。（學校提供）

在全中運軟網，後壁國中與後壁高中選手勇奪國女單打、國女雙打、國女團體、高女團體、國男單打、國男雙打及高女雙打、高中混合雙打等8面金牌；國男團體、國女雙打、高女單打及高中混合雙打則摘下銀牌；其中，國女團體還締造七連霸、高女團體完成四連霸。

請繼續往下閱讀...

後壁高中在全中運高女雙打金牌。（後壁國中提供）

後壁國中校長高儷玲今天（1日）指出，優異成績的背後，來自教練團長年深耕與用心指導，總教練林建良、國中教練方燕玲、葉育銘、張育瑋等人長期投入訓練與陪伴，為選手奠定扎實基礎，是後壁軟網持續締造佳績的重要關鍵。在選手奮戰與教練辛勞外，家長並是最堅強的後盾，甚至畢業選手的家長仍專程帶補給品到場為國高中選手加油鼓勵。

獲選2026亞運軟網國家代表隊的4名後壁選手林韋傑（左起）、余凱文、黃詩媛、徐巧楹。（後壁國中提供）

高儷玲說，值得一提的是，剛出爐的2026名古屋亞運軟網國家代表隊名單中，後壁培育的黃詩媛、徐巧楹、余凱文及林韋傑4位選手成功入選，這不僅展現個人實力，更凸顯後壁長期深耕基層培育、向上銜接的成果，讓選手持續走向更高層級的國際舞台。

後壁素有「軟網金牌搖籃」稱譽，是培育國手的重要基地。為提供選手更完善的訓練與生活環境，後壁國中軟網選手宿舍興建工程將在7月完工，但因原物料價格上漲，後續經費仍面臨挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法