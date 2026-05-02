東霸天活塞激鬥老八魔術、李灝宇連2場先發 今日賽事預告與轉播

坎寧安。（資料照，路透）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有3場轉播，遊騎兵推出明星左投戈爾（MacKenzie Gore）對決老虎右投佛雷爾提（Jack Flaherty），「台灣怪力男」李灝宇連續2場先發應戰；道奇右投斯漢（Emmet Sheehan）VS 紅雀左投利柏拉托（Matthew Liberatore），人氣寵兒大谷翔平能否敲安？另外則由太空人對決紅襪，精彩戰況令人期待。

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NBA季後賽有2場轉播，季後賽首輪陷入淘汰邊緣的東霸天活塞，靠著坎寧安（Cade Cunningham）狂砍季後賽生涯單場新高45分，硬是助隊扳成2：3力保生機，G6移師奧蘭多，就看驚險續命的活塞能否再度破解魔術，把戰線延長至第7戰，以免淪為「老八傳奇」祭品。此外，火箭從0：3絕地大反撲，已連贏2場挽回氣勢，儘管杜蘭特（Kevin Durant）第6戰恐仍將因傷缺陣，22歲前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）已經放話，火箭是比湖人明顯更好的球隊，41歲的詹姆斯（LeBron James）屆時如何在場上用實際行動回應？龍爭虎鬥大家千萬不要錯過。

中職有3場賽事，統一獅在亞太主場迎戰樂天桃猿，獅隊派出張宥謙先發，樂天推出麥斯威尼應戰；台鋼雄鷹在台北大巨蛋對決中信兄弟，由黃子鵬強碰黎克；富邦悍將曾國豪則在天母遭遇味全洋投鋼龍，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

06:35 遊騎兵 VS 老虎 愛爾達體育1台

08:05 道奇 VS 紅雀 緯來育樂、愛爾達體育2台

11:00 D-LIVE太空人 VS 紅襪 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07：00 活塞VS魔術 緯來體育

09：30 湖人VS火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

16：00 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、MOMOTV

16：00 樂天桃猿 VS 統一獅 愛爾達體育2台、DAZN1

17：00 富邦悍將 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育4台

TPBL

14：30 戰神 VS 攻城獅 緯來育樂、YouTube

17：00 雲豹 VS 國王 緯來育樂、YouTube

PLG

17：00 獵鷹 VS 領航猿 民視第1台、MOMOTV、YouTube

日職

13:00 羅德 VS 西武 DAZN2

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