NBA季後賽》金塊首輪出局！約基奇想終生效力金塊 坦言球隊離爭冠還很遠

約基奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，金塊以98比110敗給灰狼，系列賽以2比4輸掉，讓西部第三的金塊提前遭到淘汰。金塊當家MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）賽後表示，「我仍然想終生都當金塊球員。」

現年31歲的約基奇與金塊的合約還剩下2年總值1億2190萬美元，但第2年為球員選項。約基奇今年夏天有資格與球隊簽最多4年2.93億美元的新約。

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金塊隊本季例行賽拿下54勝排西部第三，被視為具有爭冠實力的的球隊，卻在首輪敗給灰狼，而且灰狼陣中缺少當家主力愛德華茲（Anthony Edwards）、主力後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）等人。約基奇表示，「我們在首輪被淘汰了，我認為我們離（奪冠）還很遠。」

約基奇今天交出28分、10助攻、9籃板的表現，他在面對灰狼的系列賽初期表現欠佳，面對灰狼主力中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的防守，約基奇前4場的平均投籃命中率為39％，對於生涯命中率為56％的約基奇來說，表現不算好。

被問到需要扛多少責任，約基奇表示，「很多。我需要打更好，，我必須打得更好。我覺得從第三場開始有找到節奏，但我應該要打得更好。」

約基奇認為，責任不在總教練阿德爾曼（David Adelman）身上，「我們搶不到籃板不是他的錯，接不好球也不是他的錯。沒有什麼可以責怪阿德爾曼，問題都在我們身上。」

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