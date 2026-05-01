中職》樂見中職比賽加場 餅總：「有多一點台灣先發投手起來」

統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕中職從去年領隊會議就在討論於2027年增加場次的議題，統一獅總教練林岳平今天賽前談及此事，表示他個人是樂見比賽加場，因為如果單週比賽賽數從5場增至6場，勢必需要台灣本土先發投手，「有多一點台灣先發投手起來，這才是我們要打的方式。」

中職6隊目前每隊單季打120場，上下半季各60場。在這樣的賽制下，若各隊打單週五戰，大多數球隊仍會傾向倚重洋投，餅總就說，「只要找出1、2個本土先發投手，然後再3洋投，基本上就可以度過，但如果是單週六戰，就很難了！」

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如果明年真的加場，單週六戰的模式勢在必行，單週一定要有兩個本土投手，若再遇到洋將升降，就會遇到單週可能要用上3個本土先發投手的情況，餅總說：「這樣的話，一定就會有改變。」亦即各隊一定會需要更多的本土先發投手，且每隊的人員也必須擴充，從現行的60人再往上增加，「如果不增加人員，每一隊也必須強迫吸收至少10名育成選手」，餅總認為這樣才有辦法負荷加場所需的人員。

只是比賽品質勢必也會受到影響，餅總也不諱言，「有些比賽打起來就不會那麼順，但必須就是要給本土投手多一點時間。」目前獅隊牛棚陣容是偏弱的一環，餅總就設法讓牛棚投手人數維持在10人，「我們用較多的人去輪替，設法彌補較弱的部分」。

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