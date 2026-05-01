日職》台灣火球男古林睿煬明迎一軍首場先發 強碰洋聯龍頭歐力士

古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《日刊體育》報導，日本火腿台灣好手古林睿煬明天將回到一軍，迎來本季首場先發，對決太平洋聯盟戰績最佳的歐力士猛牛。

日本火腿今天起回到主場艾斯康球場（ES CON FIELD），與歐力士猛牛展開3連戰。古林睿煬將在台灣時間明天（2日）下午1點，於系列賽第2戰登板先發。

請繼續往下閱讀...

古林睿煬表示，「能夠迎來先發的第一場登板讓我很開心。現在正值9連戰期間，希望能全力以赴，完成身為先發投手的任務。」

開季以後援為主的古林睿煬，出賽5場吞1敗、有1次中繼成功，共投4.1局被敲4安，包含挨1轟，賞7次三振、丟4次保送，被打擊率2成50，每局被上壘率為1.85。古林睿煬說，擔任後援時，曾在危機局面登板，希望能將這些經驗運用在先發上。

日本火腿開季戰績不佳，今天賽前以13勝16敗排洋聯墊底，主因之一在於投手群不穩，團隊投手防禦率為3.86是洋聯最差。而火腿團隊出現27次守備失誤，則是日職12隊最糟。

歐力士開季打出17勝10敗居洋聯龍頭，團隊打擊率2成51是全洋聯最佳。歐力士明天推出洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza），本季先發4場有1場完投完封，拿到4勝並列洋聯最多，防禦率僅0.62。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法