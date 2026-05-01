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中職》「我們本土投手要努力...」 葉總語重心長

2026/05/01 17:06

葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年球季味全龍先發輪值當中，有4大洋投鋼龍、蔣銲、梅賽鍶、魔神龍輪替，加上「本土洋投」伍鐸，5人包辦龍隊超過9成的先發場數，本土投手僅郭郁政先發2場，今天對富邦悍將推出曾仁和先發，只是本季龍隊所啟用的第2名先發土投。

中職是極端的「洋投聯盟」，洋投主宰戰局早已不是新聞，本季全聯盟先發洋投佔65.6%比例，包括伍鐸在內，龍隊是先發洋投使用量最大的球隊，富邦不到5成最低。

「重點不是洋投人數有多少。」龍隊總教練葉君璋強調，而是本土投手競爭力夠不夠，如果他們的實力跟徐若熙、古林睿煬一樣的話，那就沒有「是不是洋投、本土投手」的區分，兩人甚至都比洋投還要好。

葉總語重心長地說，「我們本土投手要努力，想辦法在球隊找到一席之地，這是他們應該要去做的事情，我要講的是，自己的努力還不夠到說不用考慮洋投這件事，重點是本土投手還沒到那個水準，他們要怎麼加強自己，讓能力變好，我覺得這點滿重要的。」

本季中職先發洋投防禦率2.83、被打擊率2成33、每局被上壘率1.12，先發土投防禦率4.19、被打擊率2成60、每局被上壘率1.25。

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