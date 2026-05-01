中職》台鋼雄鷹表揚王柏融達成生涯百轟 栗山英樹錄製影片祝賀

台鋼雄鷹王柏融達成生涯百轟，台鋼雄鷹於今天在台北大巨蛋賽前為他舉行表揚儀式。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕「台鋼大王」王柏融於4月29日達成生涯百轟，台鋼雄鷹於今天在台北大巨蛋對中信兄弟賽前為他舉行表揚儀式，日職時期的日本火腿監督暨現任日本火腿CBO栗山英樹特別錄製影片祝賀，中職首位達成生涯百轟的打者暨台鋼客座林仲秋都獻花祝賀。

王柏融於2015-18年效力棒Lamigo桃猿時期累計擊出84轟，結束旅日生涯返台後加入台鋼雄鷹，自2024年迄今再擊出14轟，成為中職第28位達成百轟的打者。

請繼續往下閱讀...

栗山透過影片恭喜王柏融達成百轟，他先問候「柏融，最近好嗎？我是栗山英樹」，隨即恭喜王柏榕在中職達成生涯百轟，他表示，透過國際部部長岩本賢一得知，王柏融今年的揮棒回到最好的時候，「沒有刻意大力揮棒，而是用更簡單的方式去掌握球，把球打得又遠又扎實。」

栗山指出，王柏融目前的的揮棒展現出原本的優勢，隨著年齡的增長，或許體力會有影響，相信接下來能夠透過技術繼續累積，百轟只是個里程碑，「接下來不管你能把紀錄推到哪裡，我們都會一直為你加油，請繼續努力，期待下次見面。」

王柏融於賽前接受訪問時表示，擊出首轟時效力Lamigo桃猿，當時的總教練是洪一中，現在達成百轟在台鋼雄鷹，總教練還是洪一中，「很想跟他分享榮耀，百轟對自己來說只是過程，接下來還是有很多比賽要打。」

台鋼雄鷹王柏融。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王柏融達成生涯百轟，台鋼雄鷹於今天在台北大巨蛋對中信兄弟賽前為他舉行表揚儀式。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王柏融達成生涯百轟，台鋼雄鷹於今天在台北大巨蛋對中信兄弟賽前為他舉行表揚儀式。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法