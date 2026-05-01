世界盃》備戰世足賽 南非隊為適應高原場地 提早2週抵達墨西哥

南非世足國家隊總教練布羅斯說，將提前2週前往世足賽主辦國之一墨西哥，以適應當地的高原環境。圖為布羅斯（中，白髮者）今年初在球場上督軍。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕為適應2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）主辦國之一墨西哥的高原環境，參賽國之一南非的世足國家隊總教練布羅斯（Hugo Broos）說，該隊打算在世足賽開幕戰前2週抵達墨西哥。

2026年世足賽由北美3國－－加拿大、美國與墨西哥共同舉辦，賽程從6月11日到7月19日，其中A組的首場比賽，是東道主之一墨西哥對戰南非，地點為海拔2200公尺的墨國首都墨西哥市（Mexico City）的艾茲提卡體育場（Azteca Stadium）。

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儘管大部分的南非世足國家隊球員來自海拔1753公尺的約翰尼斯堡的足球俱樂部，但布羅斯說，他的球員需要時間在開幕首戰前適應墨西哥的環境。

南非隊將在本月30日前往位於墨西哥市東北方約80公里、海拔比墨西哥市還高約200公尺的巴楚卡（Pachuca）的訓練基地。

布羅斯在接受電台訪問時說，墨國的高海拔將導致前幾天的訓練強度難以達到100%，所以提早2週抵達就是為了能在第2週讓訓練達到100%。

南非暫定本月29日在主場與尼加拉瓜進行1場友誼賽，以及正與波多黎各協商在巴楚卡打1場熱身賽。除了墨西哥，南非在世足賽A組中還將於6月18日在美國亞特蘭大迎戰捷克，以及在6月24日於墨西哥蒙特雷（Monterrey）對上南韓。

這是南非第4度取得世足賽參賽資格。2010年，身為世足賽主辦國的南非曾在約翰尼斯堡對戰墨西哥，2隊最後以1比1握手言和。

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