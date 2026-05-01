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中職》子豪+聖平+智傑「三獅開轟」！獅帝芬7局好投剋樂天桃猿

2026/05/01 18:17

統一獅林子豪擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）統一獅林子豪擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕林子豪首局下轟出本季首轟，陳聖平2局下跟進一轟，再加上蘇智傑6局下炸裂，統一獅今天就靠這3發陽春砲得到全部分數，再加上先發投手獅帝芬7局無失分好投，終場以3：0擊敗樂天桃猿。

統一獅今起在亞太成棒主球場和樂天桃猿展開三連戰，並首次攜手台南在地插畫家TonyStan屎蛋唐尼跨界合作，推出充滿療癒和趣味的「TonyStan汪汪萊」主題日，結果首戰就吸引1萬5031人+146隻狗進場，人數也創下開幕戰2萬3500人之後的次高，現場熱鬧滾滾。

獅隊用全壘打得分的賽況，也讓現場球迷看得血脈賁張，擔任3棒的林子豪在首局下兩出局後轟出右外野陽春砲，就讓球迷HIGH翻天，2局下6棒李丞齡雖擊出雙殺打，但7棒陳聖平轟出本季第2號全壘打，又讓現場沸騰；到了6局下，4棒蘇智傑在前一個打席中外野飛球就讓球迷直呼可惜後，這一次轟到右外野大牆外的的牛棚區，是他的本季第3轟，也是繼3月29日亞太開幕戰後再度在此開砲。

樂天先發投手艾菩樂也繳出8局失3分的優質內容，但他就敗在這3發全壘打的手下，單場MVP則由拿下本季第4勝的獅帝芬拿下。

統一獅陳聖平出陽春砲。（記者李惠洲攝）統一獅陳聖平出陽春砲。（記者李惠洲攝）

蘇智傑陽春砲全壘打。（記者李惠洲攝）蘇智傑陽春砲全壘打。（記者李惠洲攝）

統一獅洋投獅帝芬。（記者李惠洲攝）統一獅洋投獅帝芬。（記者李惠洲攝）

統一獅洋投獅帝芬。（記者李惠洲攝）統一獅洋投獅帝芬。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿洋投艾菩樂。（記者李惠洲攝）樂天桃猿洋投艾菩樂。（記者李惠洲攝）

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